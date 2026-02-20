Galatasaray'da gelecek sezonun kadro planlaması için şimdiden çalışmalar başladı. Teknik direktör Okan Buruk'un "Kollarımızı açtık bekliyoruz" dediği Hakan Çalhanoğlu'nun yanı sıra sezon sonunda serbest kalacak olan dünya yıldızı oyuncu için harekete geçildiği öğrenildi. İşte detaylar...
Ara transfer döneminde nokta atışı yapan sarı-kırmızılılar, yazın da ses getirmeye hazırlanıyor.
Kadrosuna Osimhen ve Leroy Sane'de olduğu gibi yine dünya yıldızları katmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar orta sahaya çok önemli iki hamle yapmaya hazırlanıyor.
Daha önce teknik direktör Okan Buruk'un "Kollarımızı açtık bekliyoruz" diyerek ilgilendiklerini açıkladığı Hakan Çalhanoğlu'nun yanı sıra bir dünya yıldızı daha listede.
Fotomaç'ın haberine göre, Manchester City ile sözleşmesi sona erecek olan Portekizli Bernardo Silva için ciddi bir çalışma var.
İngiliz ekibinin sözleşmesini uzatmayacağı ve yazın 32 yaşına basacak olan Silva'yı tıpkı Sane'de olduğu gibi imza parası ile erkenden bitirmek isteyen sarı- kırmızılılar, eski takım arkadaşı İlkay Gündoğan'dan da yardım alacak.
Yıllarca İngiliz ekibinde birlikte forma giyen ikilinin G.Saray'da buluşması için İlkay eski takım arkadaşı ile bir görüşme gerçekleştirecek.
Bernardo Silva, G.Saray'daki 10 numara boşluğunu dolduracak isim olarak gösteriliyor.
Tecrübeli futbolcu, bu sezon City forması ile tüm kulvarlarda 35 maça çıktı.
Silva, bu mücadelelerde 2 kez fileleri havalandırırken 5 asist katkısı sundu.
Portekizli yıldızın güncel piyasa değeri 27 milyon euro olarak gösteriliyor.