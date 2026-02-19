UEFA ülke puanımız güncellendi! Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor maçları sonrası...

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında sahasında Juventus'u 5-2'lik tarihi skorla mağlup etti. Bu karşılaşmanın ardından bir başka temsilcimiz Fenerbahçe sahasında İngiliz ekibi Nottingham Forest'a UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında 3-0'lık skorla kaybetti. Son olarak diğer temsilcilerimizden Samsunspor deplasmanda Kuzey Makedonya ekibi Shkendija ile UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında kozlarını paylaştı. Samsunspor bu mücadeleden 1-0'lık skorla galip ayrıldı. Bu maçların ardından güncel ülke puanımız ve sıralamamız merak ediliyor. İşte detaylar...