Carlo Ancelotti'den Galatasaray'ın yıldızına kanca!
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında Juventus ile karşı karşıya gelmişti. Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmadan 5-2'lik skorla galip ayrılmayı başardı. Bu mücadelede performansıyla dikkat çeken Galatasaraylı yıldız için dünyaca ünlü teknik direktör Carlo Ancelotti devreye girdi. İşte ayrıntılar...
Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara, Juventus maçında ortaya koyduğu başarılı futbolla dikkatleri çekmeye devam ediyor.
Sarı-kırmızılıların başarılı futbolcusu, Rams Park'ta oynanan ve Galatasaray'ın 5-2 kazandığı maçta attığı gol ve yaptığı asistin yanı sıra mücadelesiyle alkış topladı.
Takvim'in haberine göre; Brezilyalı orta saha, milli takım yetkililerinin de dikkatini çekti. Brezilya Milli Takım Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin yardımcısının Juventus ile oynanacak rövanş maçında Sara'yı izleyeceği öğrenildi.
Bu arada Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon en çok gol pozisyonu yaratan Brezilyalı futbolcular sıralamasında Gabriel Sara zirvede yer alıyor.
Tecrübeli oyuncu 19 ile ilk sırada bulunurken ikinci basamakta ise Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior yer aldı.