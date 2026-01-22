Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, son 24'e kalma yolunda önemli bir avantaj elde etti. Play-off aşamasına iddialı bir kadroyla girmeyi hedefleyen sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde vites yükseltti. Bu doğrultuda Galatasaray'ın, Napoli forması giyen sol kanat oyuncusu Noa Lang için yürüttüğü görüşmelerde mutlu sona ulaştığı belirtildi. Son olarak A Spor muhabiri Emre Kaplan'ın aktardığına göre, Noa Lang Galatasaray ile sözleşmeyi imzaladı. Transferin, Napoli cephesinden gelecek son onayın ardından sarı-kırmızılı kulüp tarafından resmen açıklanması bekleniyor. Galatasaray yönetiminin bu transferi satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle bitirmeyi planladığı öğrenildi. Öte yandan Noa Lang'in takımının son maçında darbeye bağlı bir sakatlık yaşadığı ifade edildi. Yıldız oyuncunun sağlık durumunun ciddi olmadığı ve kısa süre içinde sahalara dönmesinin beklendiği kaydedildi. Teknik ekibin olumlu raporu doğrultusunda transferde önemli mesafe kat eden Galatasaray'ın, Napoli ile temaslarını sürdürdüğü aktarıldı. Sarı-kırmızılılar, Noa Lang hamlesiyle Şampiyonlar Ligi play-offları öncesinde hücum gücünü artırmayı hedefliyor.