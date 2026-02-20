Spor yazarlarından flaş Domenico Tedesco eleştirisi!
Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Fenerbahçe ile Nottingham Forest karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli temsilcimiz mücadeleden 3-0'lık mağlubiyetle ayrılarak Avrupa macerasını zora soktu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Fenerbahçe-Nottingham Forest maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (FB spor haberi)
Premier Lig'de düşme hattının bir üstünde olan Nottingam Forest takımı oyuna yüksek ön alan baskısı ve kanat bindirmeleri ile tempolu başladı. Fenerbahçe ilk 20 dakika öne çıkamadı. Öyle ki N.Forest ilk yarıda rakip ceza alanına 18 kez girerken, Fenerbahçe ise sadece 2 kez girmiş. İlk golde Murillo topla o kadar rahat geldi ve vurdu ki savunma yönlerini güçlü bildiğimiz Kante ve Oosterwolde sadece refakat etti. İkinci golde ise kaleci Ederson çok hatalıydı.
Skriniar'ın erken sakatlığı savunma güvenliğinde sıkıntıları arttırdı. Durum 3-0 olmuş, rakip tur avantajını sağlamış, İsmail oyuna girse ne olacak geçmiş ola. Bu rakibe karşı oyuna İsmail ile başlanmalıydı. Mağlubiyet Tedesco'ya yazar.
İsviçreli hakem Sandro Scharer, 37 yaşında, UEFA'nın elit hakemi, geçen sezon Uluslar Ligi Finali Portekiz-İspanya ve UEFA Süper Kupa Finali Real Madrid-Atalanta maçlarını yöneterek en parlak dönemini yaşadı.
Biz onu 20 Şubat 2025'te Avrupa Ligi'nde son 32 turunda Anderlecht-Fenerbahçe arasında 2-2 biten maçtan hatırlıyoruz. Hakem, orta alanda Guendouzi'nin faulünün etkisinde kaldı sonra Skriniar'ın faulünde toplamına sarı verdi. 23'te Oosterwolde'nin kapalı koluna gelen topta N.Forest penaltı bekledi, devam doğru karardı.
Murillo'nun doğal konumda gibi gözüken koluna gelen topta Fenerbahçe 39'da penaltı bekledi sahada hakem verse VAR dahil kimse karışamaz. Bence de penaltı değildi. Tedesco sözlü itiraz edince sarı gördü. Son golde ilk çıkışta Semedo ofsaytı bozdu. Devamında golü atan Gibbs- White topun gerisindeydi, gol temizdi. UEFA hakem kurulunun nelere dikkat ettiğini çok iyi bilen Sandro Scharer öz güvenli ve rahat maç yönetti.
ZEKİ UZUNDURUKAN-BU NASIL KANTE! BU NE HAL TEDESCO!
Her maçtan sonra övgüler yağdırdığımız Tedesco'yu bu kez eleştirmek istiyorum. Trabzonspor maçına nasıl doğru 11 ile çıktıysa, Nottingham maçına da o kadar yanlış 11 ile çıktı. Mesela hazır olmayan Kante'ye nasıl bu kadar güvenebildin Tedesco? Neden Trabzonspor derbisindeki gibi Guendouzi-Kante-İsmail üçlüsü ile çıkmadın! İsmail Yüksek olmadan Fenerbahçe orta sahası direncini kaybediyor.
Kante sadece topu en yakınındaki arkadaşına veriyor. Çok ağır, temposuz. İlk golde ve üçüncü golde nasıl hata yaptığını, nasıl ağır kaldığını gördük. Ayrıca böylesine önemli bir maça Cherif ile çıkmak da doğru değildi. Cherif ile çıktın, hem Kerem'in hem de Talisca'nın verimini düşürdün. Fenerbahçe transfere tonlarca para harcadı! Santrfora aldığı isim Cherif! Oysa en uçta Talisca oynasaydı, daha verimli olabilirdi.
Tedesco, Nottingham Forest'i biraz hafife almış. Ligdeki durumuna göre değerlendirmiş belli ki. Oysa bir Premier Lig takımı Nottingham. 90 dakika İngilizler oynadı, biz sadece seyrettik. Nottingham, tek kale bir maç oynadı. İlk 18 dakika (Fenerbahçe korner kullanana kadar) biz rakip kaleci Ortega'nın yüzünü göremedik. O derece kötü bir futbol oynadı Fenerbahçe. Ayrıca Skriniar'ın sakatlanıp çıkması, İngilizlerin çok rahat kalemize gelmesine neden oldu. İlk yarıyı 2-0 geride kapattık, çok daha fazlasını da yiyebilirdik. Kabus gibi bir 45 dakika oynadık.
Tedesco baktı ki işler hiç iyi gitmiyor. İkinci yarıya iki değişiklik yaparak başladı. İlk yarının iki vasat ismi Kerem ve Mert'i kenara alıp, Levent ve Nene'yi sahaya sürdü. İkinci yarının başında Cherif ile gol pozisyonuna girdik. Ortega iyi bir kurtarış yaptı. Ardından yine Kante'nin hatası ile başlayan atakta Nottingham bir gol daha buldu. O kadar kolay bir gol attılar ki.. İnanılır gibi değil! Tedesco skor 3-0 olduktan sonra İsmail'i hatırlayabildi. İş işten geçtikten sonra! İsmail'siz oyuna başlamak bir ihtihardı!
İsmail'i oyuna aldın ama rakibi tek tehdit eden oyuncunu (Talisca'yı) kulübüye çağırdın! Fenerbahçe'de iki farklı dönemde teknik adamlık yapan Pereira, dün Tedesco'yu mat etti. Gelir gelmez Nottingham'a hava katmış, Fenerbahçe'yi şifrelerine kadar çözmüş! 90 dakika boyunca takımına tek kale bir maç oynattı. Bu maçın rövanşı da var. Hemen pes etmek yok. Hala şansımız sürüyor. Ama gerçekçi olmak lazım. Bu oyunla İngiltere'de turu geçmemiz mucize ötesi bir durum! 20 takımlı Premier Lig'de 17. sırada yer alan Nottingham Forest karşısında dağıldık. Bizim ligimizle Premier Lig arasında dağlar kadar kalite farkı olduğu da ortaya çıkmış oldu.
GÜRCAN BİLGİÇ-ACEMİLER MANGASI!
Tedesco maç planında ofansif kadro yapısını, "Önde baskı yapıp, çok gol atmak istiyoruz" cümlesiyle açıkladı. Eğer takım öne gidebilseydi (!), plan da tutacaktı. İlk yarıda İngilizler Fenerbahçe kadrosunu "acemiye" çevirdiler. Dört pasın üst üste yapıldığı hamle sayısı 4'ü geçmedi bu devrede. Böylesine agresif baskıda topu ayağında tutanın, bir saniye sonra kaybettiğini göre göre aynı tavrı da sürdürdüler. Asensio, Semedo, Talisca... Tecrübeliler – farklılar diye bakıyorsun. Duvara çarpıp, topun peşinden koşmaya devam ediyorlar. Bir nevi "had bildirme" aslında. Premier Lig'in düşmemeye oynayan takımının oyuncuları, bizim "ekstralarımıza" çıtalarını gösteriyorlar.
Peki, bir orta saha fazla oynasalardı. Trabzon'da olduğu gibi... Bir şeyler değişir miydi? Ya da kalbi pırpır atan Cherif daha kontrollü olmayı başarsa. Ya da Semedo her ikili mücadelede ezilmese. Ya da Tedesco, Forest takımının kalitesine Trabzonspor kadar önem verseydi.
Nene ve Levent'in oyuna girmesi ile pas kalitesini biraz yükselttiler. 61'deki İsmail hamlesi ile de Tedesco ligin daha önemli olduğunun altını çizdi. 3-0'dan sonra topu Fenerbahçe'ye verip, kendi sahalarında mı kaldılar, yoksa doğru oyuncu profili ile Fenerbahçe kontrolü mü ele geçirdi? Aslında bu maçta yaşanan en kötü durum, Skriniar'ın sakatlanmasıdır. Turdan umudu olan yoktu. Taraftar da lige yoğunlaşmıştı. Ama teknik direktöründen, sahadaki en önemli oyuncusuna kadar "acemiler mangası" seyrettirdiler bize.
EMRE BOL-ANNEMİZİN LİGİNE!
Kurada İngiliz takımı çıktığında endişelerimi dile getirmiştim. Ne yazık haklı çıktım! Nottingham Forest bu sezon tam 4 teknik direktör değişikliği yaptı. Aslında bu durum Birleşik Krallıkta pek rastlanan bir şey değil. Tedesco'nun şanssızlığı Nottingham Forest'in yaptığı yeni hoca değişikliğiydi. Zira öngörülemez bir rakip haline geldi.
Karşılaşmaya en önde Cheriff ile başlayarak bence doğruyu yaptı. Çünkü Süper Ligde dahi savunma oyuncularına karşı fiziksel olarak eksik kalan Talisca böylesine sert bir rakip karşısında eriyip giderdi. Ben açıkçası Fenerbahçe'den bu kadar silik bir oyun beklemezdim. Rakip fizik olarak güçlü olabilir ama yetenekleri kısıtlı. Doğru düzgün ne top yapabildi ne de atak! Kante'nin ismi gelmiş buraya.
İnanın her pozisyonda yanından tren gibi geçtiler. Hazır olmadığını oynadığı tüm maçlarda görülürken böyle bir sert maçta keşke İsmail Yüksek'le başlanılsaydı. Skriniar'ın erken sakatlığı sonrası hemen bu değişiklik gerçekleşmeliydi. Kendi evinde deplasmanda gibi oynadı Fenerbahçe! Trabzon maçında saha içinde yaptığı baklava dizilişiyle övünen Tedesco bu kez keşkül yaptı! Kimin ne yaptığı, nerede oynadığı saçma sapan bir sistem!
3 farkla geriye düştükten sonra İsmail'i oyuna almak sadece, "İyice fark yemeyeyim. Rezil olmayalım" düşüncesinden başka bir şey değil. Sonuç olarak bence Fenerbahçe için Avrupa macerası bitti. Bu saatten sonra İngiltere'ye daha rotasyonlu bir kadroyla gidilmeli ve 12 yıllık şampiyonluk hasretine son vermek için tüm konsantrasyon lige verilmeli. Rakip Galatasaray büyük ihtimalle bir tur daha devam edecek. Bu durumu avantaja çevirmek çok önemli.