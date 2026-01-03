Yusuf Demir'den Galatasaray'ı şoke eden istek!

Galatasaray'ın ara transfer döneminde yollarını ayırmayı hedeflediği Yusuf Demir ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. 22 yaşındaki orta saha, sarı kırmızılılardan ayrılmak için şoke eden bir talepte bulundu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'da ara transfer dönemi çalışmaları devam ederken, kadroda düşünülmeyen Yusuf Demir cephesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Fanatik'in haberine göre; genç oyuncunun, sarı-kırmızılı yönetimle yaptığı görüşmede şaşırtan bir talep ilettiği öğrenildi.
FESİH BEDELİ İSTEDİ
Galatasaray'ın gözden çıkardığı ve devre arasında yolları ayırmak istediği 22 yaşındaki Yusuf Demir'in, Sarı-Kırmızılı kulüpten fesih bedeli talep ettiği öğrenildi.
YÖNETİM İSTEMİYOR
Yönetim cephesi ise fesih bedeli ödemeye sıcak bakmıyor. Bu nedenle taraflar arasındaki görüşmelerin bir süre daha devam etmesi bekleniyor. Anlaşmazlığın çözümü için müzakerelerin sürdüğü ifade ediliyor.
6 MİLYON EURO BEDEL İLE GELMİŞTİ
Galatasaray, Yusuf Demir'i kadrosuna 6 milyon Euro bonservis bedeliyle katmıştı. Yaşanan bu gelişmeler, devre arası transfer döneminde sarı-kırmızılıların nasıl bir yol izleyeceği konusunda soru işaretleri oluşturdu.