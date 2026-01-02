Galatasaray'da ayrılık an meselesi! Süper Lig'e gidiyor
Galatasaray'da takımdan ayrılması gündemde olan Berkan Kutlu'yu kadrosuna katmaya hazırlanan TÜMOSAN Konyaspor transferde geri sayıma geçtiği ve imzaların atılmasının an meselesi olduğu iddia edildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray'da ara transfer döneminin resmen başlaması sonrası önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda takıma yeni katılacak isimler haricinde takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak ediliyor.
Bu doğrultuda Galatasaray'da ismi bir süredir ayrılık iddiaları ile gündeme gelen Berkan Kutlu hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Milli futbolcunun sarı-kırmızılılar ile yol ayrımında olduğu öğrenildi.
Fotomaç'ın haberine göre, 27 yaşındaki futbolcunun TÜMOSAN Konyaspor ile yaptığı görüşmelerde önemli bir mesafe alırken gelen diğer teklifleri de dinleyeceği belirtildi. Berkan Kutlu'nun ara transfer döneminde yeni takımına katılmasının beklendiği vurgulandı.
Transfermarkt verilerine göre 2.50 milyon euro piyasa değeri olan Berkan Kutlu'nun Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon bitimiyle birlikte sona erecek.