Galatasaray'da ayrılık an meselesi! Süper Lig'e gidiyor Galatasaray'da takımdan ayrılması gündemde olan Berkan Kutlu'yu kadrosuna katmaya hazırlanan TÜMOSAN Konyaspor transferde geri sayıma geçtiği ve imzaların atılmasının an meselesi olduğu iddia edildi.





Galatasaray'da ara transfer döneminin resmen başlaması sonrası önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda takıma yeni katılacak isimler haricinde takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak ediliyor.

Bu doğrultuda Galatasaray'da ismi bir süredir ayrılık iddiaları ile gündeme gelen Berkan Kutlu hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Milli futbolcunun sarı-kırmızılılar ile yol ayrımında olduğu öğrenildi.