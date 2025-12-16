Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'dan çifte transfer harekatı!

Ocak transferini hareketli geçirmesi beklenen takımlardan Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Sakatlıklar ve cezalardan dolayı rotasyonu iyice daralan sarı-kırmızılılar iki yerli futbolcuyu gündemine aldı. İşte detaylar...





Ara transfer döneminde takımdaki yerli sayısını artırmak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı.

Takvim'in haberine göre; sağ bek ve orta saha rotasyonunu güçlendirmek isteyen Sarı-Kırmızılılar'ın Rizespor'un sağ beki Taha Şahin ve Hoffenheim'da forma giyen orta saha oyuncusu Umut Tohumcu'yu gündemine aldığı öğrenildi.