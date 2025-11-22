Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Gençlerbirliği maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Başkanımız geçen sene bir açıklama yapmıştı. Hakkımızı her zaman korumak için konuşuruz. Taraftarımız emin olsun. İbrahim Başkan'ın daha önce yaptığı bir konuşma vardı, hakemler hata yapar, VAR yapamaz. İbrahim Başkana güvenim var, gerekli incelemelerin yapılmasını istiyoruz. Sallai'nin bacağı kırılabilirdi."

"Yine aynı hakem, aynı pozisyonda farklı bir karar vermiştir. Dikkatini çekmek istiyoruz. Gerekli adımların atılmasını istiyoruz. Ortamı germek istemiyoruz. VAR'ların artık dikkatli bakması lazım. Barış'ın pozisyonu var. Maç içinde ortam geriliyor. Bugün dikkat çekmek için bu konuşmayı yapıyoruz."

"Biz polisimizle gerginlik yaşamayız. Maç esnasında gergin konuşmalar olabilir, karşılıklı herhangi bir sorun yok. Türkiye'de en rahat ettikleri yer burası. Herhangi bir saygısızlık yok. Aşağıda konuştuk, yukarı çıktım. Herhangi bir sorun yok."

"Şampiyonlar Ligi'nde de oynuyoruz, hakemler geliyor. Bir gün dahi çıkış tartışmadık. Türk hakemlerine güveniyorum. Bu ortamda bunları konuşmak istemiyorum ama VAR'a atanan hakemlerin daha dikkatli olmasını istiyoruz. Fenerbahçe maçına doğru hakemler seçilmeli. Emek harcıyoruz burada. Kimsenin hakkı yenmesin."

"Bence yeter. Kısa ve net. İbrahim Başkanın 'hakemler hata yapabilir, VAR hata yapamaz' cümlesine dikkat çekmek için bu konuşmam."