Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Lookman beklerken takım arkadaşı...
Ocak transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir iddia gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların bir süredir transfer gündemini meşgul eden Ademola Lookman'ın takım arkadaşını transfer etmek için çalışmalara başladığı iddia edildi. İştete detaylar... (GS spor haberi)
Ara transfer döneminde çok önemli takviyeler yapmaya hazırlanan G.Saray önemli isimlerle temasta bulunuyor. Transfer listesinin üst sıralarında Atalanta forması giyen Lookman'ı yazan sarı kırmızılılar, Nijeryalı oyuncunun takım arkadaşıyla da ilgilenmeye başladı.
Galatasaray yönetimi, İtalyan ekibinde forma giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Ederson için ocak ayında girişimlere başlama kararı aldı. Calciomercato'nun haberine göre sarı-kırmızılılar başarılı oyuncuyu takibe aldı.
PİYASA DEĞERİ 45 MİLYON EURO
Fotomaç'ın haberne göre, Lookman'ın yanı sıra Brezilyalı orta saha ile de ilgilenen G.Saray'ın ocak ayında nabız yoklayacağı iddia edildi. Kulübü ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ederson, orta sahanın yanı sıra ön libero ve 10 numarada da forma giyebiliyor.
Kariyerinin büyük bölümünde 8 numara oynayan 26 yaşındaki oyuncu, 3 kez de Brezilya Milli Takımı'nda oynama başarısı gösterdi.
Piyasa değeri 45 milyon euro olan Ederson ile Avrupa'dan da bazı takımlar yakından ilgileniyor.