Ocak transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir iddia gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların bir süredir transfer gündemini meşgul eden Ademola Lookman'ın takım arkadaşını transfer etmek için çalışmalara başladığı iddia edildi. İştete detaylar... (GS spor haberi)

PİYASA DEĞERİ 45 MİLYON EURO Fotomaç'ın haberne göre, Lookman'ın yanı sıra Brezilyalı orta saha ile de ilgilenen G.Saray'ın ocak ayında nabız yoklayacağı iddia edildi. Kulübü ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ederson, orta sahanın yanı sıra ön libero ve 10 numarada da forma giyebiliyor.