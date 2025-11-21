Galatasaray'da hedef Hakan Çalhanoğlu! Fırsat transferi...
Ocak transfer döneminde orta saha rotasyonuna ekleme yapmayı hedefleyen Galatasaray'ın gündemine yeniden Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu geldi. Milli yıldızın yüksek maaliyeti sebebiyle İtalyan devinin elden çıkarmaya sıcak baktığı iddia edildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Ara transfer döneminde orta alana önemli bir takviye yapmak isteyen G.Saray'a İtalya'dan güzel haberler geliyor. Sezon başında İnter'de forma giyen milli takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nu transfer etmek isteyen sarı-kırmızılılar, İtalyan ekibinin yüksek talepleri nedeniyle geri adım atmak zorunda kalmıştı.
Calciomercato'da yer alan habere göre; 2027 yılında sözleşmesi sona erecek olan Hakan Çalhanoğlu ile İnter yol ayrımına geldi. Bunun en önemli nedeni olarak yaşı ve maaşı gösteriliyor.
MALİYETİ 12 MİLYON EURO
Haberde İnter'in 30 yaşın üzerinde ve yüksek maaş alan oyuncularıyla yollarını ayıracağı iddia edildi. Vergilerle birlikte İnter'e senelik 12 milyon euro civarında bir bedeli mal olan Hakan, takımda en fazla kazanan ikinci futbolcu konumunda.
Fotomaç'ın İtalyan basınından aktardığı habere göre, İnter'in gelecek teklifleri değerlendireceği ve ayrılık için en fazla sezon sonuna kadar bekleyeceği belirtildi. Hakan'ın en ciddi talibinin G.Saray olduğu ve ocak ayında bir anlaşmanın çok yüksek olduğu belirtildi.