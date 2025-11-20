Jose Mourinho’dan flaş Rafa Silva açıklaması!

Benfica, Portekiz Kupası'nda Atletico ile oynayacağı karşılaşma öncesinde basın mensuplarının karşısına geçti. Teknik direktör Jose Mourinho, toplantıda kendisine yöneltilen Rafa Silva sorusuna verdiği yanıtla gündem yarattı.
Son dönemde Beşiktaş'tan ayrılmak isteyen Rafa Silva'nın Benfica'nın radarında olduğu öne sürülüyordu. Portekizli teknik adama bu iddialar hatırlatılınca Mourinho oldukça net bir şekilde konuştu.
"HERHANGİ BİR YORUM YAPMAYACAĞIM"
Mourinho, Rafa Silva hakkındaki iddialara şu ifadelerle kapıyı kapattı:
"Başka kulüplerin oyuncuları hakkında konuşamam. Rafa şu anda Beşiktaş'ın oyuncusu. Bu nedenle herhangi bir yorum yapmayacağım. Bazı meslektaşlarınız işi çizime döktü bile, hatta benim onun karakterini sevmediğimi söyleyenler oldu. Tanımadığım birinin karakterini sevmemem mümkün mü?"