Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bir televizyon programında yaptığı açıklamalarda Mauro Icardi'nin sözleşme durumuna ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Başkan, sezon sonunda kontratı sona erecek olan Arjantinli golcünün geleceği için aceleci davranmayacaklarını vurguladı.

Özbek, yıldız futbolcunun sarı-kırmızılılara verdiği katkıya dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Icardi, Galatasaray'ın çok önemli bir oyuncusu. Galatasaray'a verdiği hizmet tartışılmaz. Sakatlığı sonrası iyileşme süreci uzun sürdü. Sözleşme konusu bugünün işi değil. Önümüzde devre arasına kadar bir zaman dilimi var. Bu süreçte talepler olabilir ama bunu bir kişiye özel yapamazsın. Hepsi belirli dönemde yapılabilecek şeyler. Bugün için erken. Değerlendirmeyi o zaman hocamızla birlikte yapacağız."

ICARDI'NİN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Sarı-kırmızılılarla bu sezon 15 resmi maça çıkan 32 yaşındaki Mauro Icardi, 6 gol kaydetti.