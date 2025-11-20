Victor Osimhen’den yönetime flaş derbi talebi! Fenerbahçe maçında...
Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-offlarında Demokratik Kongo ile Nijerya'nın oynadığı karşılaşmada sakatlanan Victor Osimhen'in 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Ancak Nijeryalı yıldızın Galatasaray yönetiminde 1 Aralık'ta oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giymek istediğini ilettiği aktarıldı. İşte detaylar... (GS Spor haberi)
Galatasaray'da Victor Osimhen krizi yerini büyük bir sürprize bıraktı. Nijerya Milli Takımı'ndan sakatlanarak dönen ve yapılan MR sonucunda adalesinde ikinci derece zorlanma ile kanama tespit edilen yıldız golcünün tedavi süresinin 3–4 haftayı bulacağı açıklanmıştı. Ancak Osimhen, beklenmedik bir çıkış yaparak Fenerbahçe derbisinde sahada olmak istediğini dile getirdi.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, yıldız futbolcu teknik heyet ve sağlık ekibiyle yaptığı görüşmede, "Fenerbahçe derbisinde oynamak istiyorum. Galatasaray'a katkı için buradayım. Sezonun, şampiyonluğun en kritik maçında sahada olmam gerekir." sözleriyle isteğini net şekilde ortaya koydu.
Normal şartlarda Osimhen'in dönüş hedefi 9 Aralık'taki Monaco maçı olarak belirlenmişti. Ancak 26 yaşındaki golcünün yüksek motivasyonu ve derbi ısrarı üzerine sarı-kırmızılı sağlık ekibi, yıldız oyuncu için yoğunlaştırılmış özel bir tedavi programı başlattı. Bu durum, "Acaba yetişir mi?" sorusunu gündeme taşıdı.
Öte yandan Osimhen'in, Süper Lig'de Gençlerbirliği karşılaşmasında ve Şampiyonlar Ligi'ndeki Union Saint-Gilloise maçında kesin olarak forma giyemeyeceği belirtildi.