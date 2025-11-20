"MR'ı burada çekildi. Tahminen 2 hafta gibi bir iyileşme dönemi olacak. Bütün çabamız Osimhen'in Fenerbahçe maçına yetişmesi. Doktorlarımız o yönde çalışmalarını yapıyor." ifadelerini kullandı.
Victor Osimhen Fenerbahçe derbisine yetişecek mi? Dursun Özbek açıkladı
Galatasaray Başaknı Dursun Özbek, Victor Osimhen'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. İşte o sözler...
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 20.11.2025 - 21:50
"MR'ı burada çekildi. Tahminen 2 hafta gibi bir iyileşme dönemi olacak. Bütün çabamız Osimhen'in Fenerbahçe maçına yetişmesi. Doktorlarımız o yönde çalışmalarını yapıyor." ifadelerini kullandı.