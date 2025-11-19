TRANSFER HABERİ - İngiliz devinden Wilfred Singo'ya servet!
Sezon başında Fransız ekibi Monaco'dan 30 milyon euro'ya transfer edilen Wilfried Singo, gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarında. İngiliz basını, Premier Lig devinin yıldız oyuncu için servet ödemeye hazır olduğunu ifade etti. İşte ayrıntılar... | GALATASARAY HABERLERİ
Sezon başında Fransız ekibi Monaco'dan 30 milyon Euro karşılığında transfer edilen Wilfried Singo sergilediği performansla kısa sürede Avrupa devlerinin dikkatini çekmeyi başardı. Güçlü fiziği, top tekniği ve sürati ile dikkat çeken 24 yaşındaki futbolcu süre aldığı maçlarda herkesi kendisine hayran bıraktı.
Sağ bekte inanılmaz işler başaran Singo, gerektiğinde stoperde de oynayacak meziyette ve bunu da başarıyla gerçekleştirebiliyor. Davinson Sanchez'le de iyi bir ikili oluşturuyorlar.
İngiliz basınında ve Goal'de çıkan haberlere göre Liverpool gözünü karartmış durumda. Sağ bekte uzun yıllar görev alacak bir isim arayan Liverpool'un Singo için 50 milyon sterlin, yaklaşık 57 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtildi.
Serbest kalma maddesi 60 milyon euro olan 24 yaşındaki futbolcu ile G.Saray devam etmek istese de Liverpool'un bu teklifi karşısında yönetimin de eli kolu bağlanmış durumda olacak. Eğer Singo ocakta giderse G.Saray sadece 5 ayda yüzde 100 kar etmiş olacak.
BOEY GİBİ DEVLER LİGİ'NDE PARLADI Galatasaray'ın eski sağ beki Sacha Boey de 2023 yılında Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Bayern Münih maçlarında harika bir performans sergilemiş ve sezon sonunda 35 milyon Euro'ya Alman devinin yolunu tutmuştu. Şimdi de Singo, Liverpool'a karşı sergilediği inanılmaz performans ile İngiliz ekibinin transfer listesine girdi.
LİVERPOOL TARAFTARI HAYRAN KALDI Wilfried Singo'nun isminin Liverpool ile anılması üzerine İngiliz taraftarlar büyük bir sevinç yaşadı. Liverpool'a gönül veren taraftarlar sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ile Singo transferinin takıma büyük bir güç kazandıracağı görüşünde birleşti. RAMS Park'ta G.Saray'ın 1-0 yendiği maçta Singo sağ beke kelepçe vurmuştu.