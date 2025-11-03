Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e, Fransa Ankara Büyükelçiliği tarafından 'Frankofon Ödülü' verildi. Başkan Özbek ödül töreninin ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"TAKDİR GÖRMEK ÇOK KIYMETLİ"

Galatasaray'da göreve geldikten sonra yaptıklarımız büyük ölçüde etkiledi. Çok onur verici bir onur ve Galatasaray'a da yakışır. Takdir edilmek güzel bir şey. Arkadaşlarımla Galatasaray için elimizden geleni yapıyoruz. Takdir edildiği için hem şahsım hem de arkadaşlarım adına mutluyum. Keyifli bir dönem geçiriyoruz. İnşallah böyle devam eder.

"AJAX MAÇI ÖNEMLİ BİR EŞİK"

3 maçta 2 galibiyet aldık. Ajax deplasmanına gidiyoruz. Amacımız taraftarımız memnun etmek ve zirveye doğru tırmanmak. Bizim için önemli bir eşik. Güzel bir sonuç almak istiyoruz. İnşallah ondan sonra da yolumuza devam edeceğiz ama Ajax önemli bir eşik.