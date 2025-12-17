Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan golcü futbolcu Santiago Gimenez, sakatlığı nedeniyle sahalardan iki ay daha uzak kalacak. İşte detaylar...

Devre arasında golcü transferi yapmak isteyen iki Süper Lig devi Fenerbahçe ve Galatasaray, ortak listelerinde tuttuğu Santiago Gimenez'den kötü haber aldı.

Di Marzio'nun haberine göre, 28 Ekim tarihinde oynanan Atalanta maçının ardından ayak bileğinden sakatlık geçiren ve o maçtan itibaren sakatlığı süren Meksikalı oyuncu, yaşadığı problemleri tam olarak aşamadı.

AMELİYAT OLACAK

24 yaşındaki oyuncu, 16 Aralık Salı günü Hollanda'da yapılan görüşme sonrası ameliyat olmaya karar verdi. Gimenez'in en iyi ihtimalle en az iki ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Milan formasıyla 11 maçta süre alan Gimenez, 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

İŞTE O HABER