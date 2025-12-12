Galatasaray'da Icardi krizi! Galatasaray'da Mauro Icardi, sarı kırmızılılardaki pozisyonundan ve sözleşmesiyle ilgili adım atılmamasından rahatsız. Sarı-Kırmızılı Yönetim ise Arjantinli oyuncuya sezon bitmeden teklif yapılmayacağını belirtiyor. İşte krizin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi) Galatasaray Haberleri





ABONE OL

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, önceki gün yaptığı paylaşımla büyük ses getirmişti. Arjantinli yıldız yaptığı paylaşımda, "İçleri rahat olsun. Sözleşmem bittiğinde başım dimdik ayrılacağım. Birkaç ay daha Icardi var. Tadını çıkarın sonra çok arayacaksınız. Çünkü beni çok özleyeceksiniz" ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalar ayrılık sözleri olarak değerlendirildi. Icardi ile ilgili gerçeklere Takvim Gazetesi ulaştı. Arjantinli yıldız, hem takım içindeki pozisyonundan hem de sözleşmeyle ilgili adım atılmamasından rahatsız.