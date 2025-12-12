4 KEZ GOL KRALI OLDU

Mohamed Salah, Liverpool formasıyla Premier Lig'de 4 defa gol kralı olarak inanılmaz bir başarı elde etti. 2017-18'de 32, 2018-19'da 22, 2021-22'de 23 ve 2024-25'te 29 gol atan Mısırlı oyuncu, krallık tacını taktı. Bu alanda Henry ile birlikte zirvede.

BEŞİKTAŞ BEĞENMEDİ

Liverpool'un dünya yıldızı 2013 yılında Beşiktaş'ın gündemine geldi. Ancak siyah-beyazlılar o dönem genç olan ve Basel forması giyen Mohamed Salah'ı istemedi. Mısırlı oyuncu, bir sezon sonra İngiliz devi Chelsea'ye gitti.