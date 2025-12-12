Galatasaray'ın Salah teklifi belli oldu! İşte yıldız futbolca önerilecek sözleşme
Ara transfer dönemini hareketli geçirmesi beklenen Galatasaray, listesine Liverpool'un dünyaca ünlü Mısırlı yıldızı Mohamed Salah'ı almıştı. Sarı-kırmızılıların yıldız futbolcuya yapacağı teklif ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Üst üste yaşanan sakatlıklar ve kadro derinliğinin yeterli seviyede olmamasından dolayı zor bir dönemden geçen Galatasaray, ocak ayı transfer çalışmalarına şimdiden startı verdi. Aslan'ın bir numaralı hedefi; Liverpool'dan ayrılmaya hazırlanan Mohamed Salah...
Fotomaç'ın haberine göre, 33 yaşındaki oyuncu için sarı- kırmızılılar, bu hafta resmi teklifini iletecek ve Salah'a 1.5+1 yıllık kontrat önerecek. Şartlarda anlaşılması halinde Salah ocak ayında sarı-kırmızılı formayı giyecek.
TARAFTARA HAYRAN OLDU Menajer Arne Slot'la yaşadığı sorunların ardından Liverpool'u kafasından tamamen silen Mohamed Salah'a Galatasaray'ın dışında 5 farklı takımdan daha teklif olduğu İngiliz medyasında yer aldı.
Ancak sarı- kırmızılılar, sunacakları proje ile Salah'ı ikna etmeye çalışacak. Mısırlı yıldız, Galatasaray-Liverpool maçından sonra sarı-kırmızılı taraftarlara hayran olmuş ve İlkay'a "Taraftar her maç böyle mi?" diye sormuştu. Taraftarların da Salah'a videolar gönderdiği ortaya çıktı.
BÜYÜK BAŞARILAR KAZANDI Mohamed Salah, 2017'den bu yana forma giydiği Liverpool'da büyük başarılara imza attı. Premier Lig şampiyonluğunun yanı sıra Ada ekibinde Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu, UEFA Süper Kupa ve Kulüpler Dünya Kupası Şampiyonlukları da yaşadı.
150 MİLYON EURO'YU GÖRDÜ 2017'de Roma'dan Liverpool'a 42 milyon euroya transfer olan Mohamed Salah, İngiliz devinde bir dünya starına dönüştü. Jürgen Klopp'la zirve yapan Mısırlı oyuncunun piyasa değeri 2018'de 150 milyon Euro'yu buldu.
4 KEZ GOL KRALI OLDU Mohamed Salah, Liverpool formasıyla Premier Lig'de 4 defa gol kralı olarak inanılmaz bir başarı elde etti. 2017-18'de 32, 2018-19'da 22, 2021-22'de 23 ve 2024-25'te 29 gol atan Mısırlı oyuncu, krallık tacını taktı. Bu alanda Henry ile birlikte zirvede.
BEŞİKTAŞ BEĞENMEDİ Liverpool'un dünya yıldızı 2013 yılında Beşiktaş'ın gündemine geldi. Ancak siyah-beyazlılar o dönem genç olan ve Basel forması giyen Mohamed Salah'ı istemedi. Mısırlı oyuncu, bir sezon sonra İngiliz devi Chelsea'ye gitti.
HOŞ KARŞILARIZ Suudi Arabistan Pro Ligi CEO'su Omar Mugharbel, Salah hakkında konuştu ve "Salah gibi bir yıldız Suudi liginde elbette hoş karşılanır, ancak oyuncularla görüşme sorumluluğu kulüplere aittir. Lige gelmesini umduğumuz yıldız oyuncular var. Salah da kesinlikle bunlardan biri" dedi.