Galatasaray'da flaş transfer iddiası! Yazın da gündeme gelmişti
Ocak transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş bir iddia ortaya atıldı. Ada basınının iddiasına göre sarı-kırmızılılar yaz transfer döneminde de gündemine gelen orta sahayı kadrosuna katmak için girişimlerine başladı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Torreira, Lemina ve Sara'nın yanına iyi bir isim transfer etmek isteyen Galatasaray'ın Tottenham'ın yıldızı Yves Bissouma'yla ilgilendiği iddia edildi.
Fotomaç'ın TalkSport'tan derlediği habere göre; Tottenham, disiplinsiz davranışlarda bulunan Bissouma'yla devre arasında yollarını ayırma kararı aldı. Haberin içeriğinde ise; sarı-kırmızılıların 29 yaşındaki oyuncu için girişimlere başladığı belirtildi. Bissouma'nın adı yaz aylarında da Galatasaray'la anılmıştı.
Sarı-kırmızılı takıma yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre ise; Bissouma, alternatifli listede yer alıyor. Ancak oyuncunun sezon başında yaşadığı diz sakatlığı Galatasaray'ı endişelendiren durum.
Sarı-kırmızılıların, Bissouma'nın sağlık raporlarını talep ettiği ve yapılacak incelemeler sonrasında transfere yön vereceği öğrenildi. Eğer raporlarda bir sıkıntı görülmezse Malili oyuncu için harekat başlayacak. Aksi durumda ise alternatif isimlere yönelinecek.
Bissouma, profesyonel kariyerinde sakatlıklar nedeniyle şu ana kadar tam tamına 73 maç kaçırdı. Oyuncu 2. kez dizinden sakatlık yaşadı.
BONSERVİS ÖDENMEYECEK
Galatasaray'ın sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Yves Bissouma için bonservis ödemeyi düşünmediği öğrenildi. Oyuncu, 2022'de Brighton'dan 29.2 milyon euroya transfer edilmişti.