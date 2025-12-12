Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'da flaş transfer iddiası! Yazın da gündeme gelmişti

Galatasaray'da flaş transfer iddiası! Yazın da gündeme gelmişti Ocak transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş bir iddia ortaya atıldı. Ada basınının iddiasına göre sarı-kırmızılılar yaz transfer döneminde de gündemine gelen orta sahayı kadrosuna katmak için girişimlerine başladı. İşte detaylar... (GS spor haberi) Galatasaray Haberleri





Torreira, Lemina ve Sara'nın yanına iyi bir isim transfer etmek isteyen Galatasaray'ın Tottenham'ın yıldızı Yves Bissouma'yla ilgilendiği iddia edildi.

Fotomaç'ın TalkSport'tan derlediği habere göre; Tottenham, disiplinsiz davranışlarda bulunan Bissouma'yla devre arasında yollarını ayırma kararı aldı. Haberin içeriğinde ise; sarı-kırmızılıların 29 yaşındaki oyuncu için girişimlere başladığı belirtildi. Bissouma'nın adı yaz aylarında da Galatasaray'la anılmıştı.