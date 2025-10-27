Aslında G

öztepe çok ak

ıllı oynadı. Hem

önde bast

ı, hem alanı

çok iyi daraltt

ı hem de kazandığı toplarla s

üratli ç

ıkarken devreye Oğuzhan

Çak

ır isimli hakem girdi. B

ütün dengeyi de

ğiştirdi. G

öztepeli Bokele'yi haks

ız bir şekilde ikinci sarıdan oyundan atınca belki de ma

ç o anda bitiverdi.

İkinci devre Okan Buruk, İcardi'yi de oyuna aldı ondan sonra zaten olan oluverdi.