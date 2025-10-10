Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe eski yöneticisi Hakan Safi'nin, Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşme şartları hakkında yaptığı açıklamaları yorumladı. Başkan Özbek, "Konuyla ilgili bir çalışma başlatıldığı söylendi. Bundan sonrasını dikkatle izleyeceğiz. Konunun herkesi en üst seviyede ilgilendirdiğini düşünüyorum. Konuya Türk futbolunun sorunu olarak eğilmek lazım." dedi. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe eski yöneticisi Hakan Safi'nin, Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşme şartları hakkında yaptığı açıklamaları değerlendirdi.

İŞTE O SÖZLER:

"Kerem Aktürkoğlu ile ilgili Fenerbahçe yöneticisinin yaptığı açıklama fazla tartışmaya gerek bırakmadı. Kulüp olarak nasıl bir sözleşme yaptıklarını kendileri açıkladı zaten. Konu sadece Türkiye'de tartışılan bir konu değil. Bu tip uygulamaların FIFA ve UEFA nezdinde yaptırımları oluyor. İngiltere ve Fransa'daki kulüplere karşı yaptırımları gözümüzün önüne getirirsek hep benzer olaylardan kaynaklanıyor. Değerli TFF Başkanımızın yaptığı açıklamaları dikkate alırsak, konunun üzerine ciddiyetle eğileceğini düşünüyorum. Konuyla ilgili bir çalışma başlatıldığı söylendi. Bundan sonrasını dikkatle izleyeceğiz. Konunun herkesi en üst seviyede ilgilendirdiğini düşünüyorum. Konuya Türk futbolunun sorunu olarak eğilmek lazım."