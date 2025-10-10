Galatasaray ile Çağdaş Faktoring arasında kadın basketbol takımı isim ve göğüs sponsorluğu anlaşmasının imza töreni gerçekleştirildi. Törende Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de açıklamalarda bulundu. Başkan Özbek, Mauro Icardi ve Barış Alper Yılmaz'ın sözleşme durumlarına açıklık getirdi. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

İŞTE O SÖZLER:

"İlişkilerimiz çerçevesinde yönümüz dünyadaki tüm destinasyonlara açık, hem Avrupa hem Asya... Avrupa ile ilişkilerimiz çok daha gelişmiş vaziyette. Asya tarafıyla ilişkilerimizin gelişmesi lazım. Kastım şu; birçok konu gündeme gelebilir, oyuncu transferi, sponsorluklar... Son derece gelişmiş çalışmalarımız var, ciddi görüşmelerimiz var. Bu ilişkilerimizi daha üst seviyeye taşıma azmindeyiz. Yakın zamanda netice aldıkça bilgi vereceğiz."

"Barış Alper ve Icardi'nin sözleşmeleriyle ilgili yeni iddialar var. Bir şeyler söyler misiniz?"

Dursun Özbek: Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesini yeni tadil ettik. Çok önemli ve değer verdiğimiz bir oyuncu. Yeni sözleşmesiyle devam edecek. Icardi'nin bu sene son senesi, bize çok büyük değerler katmış, önemli bir futbolcu. Geçtiğimiz sezonlarda çok büyük katkısı oldu. Bu sene de aynı katkıyı vereceğinden eminim. Yeni sözleşme yapılması, yapılmaması bugünün konusu değil. Sezon ortasına doğru kulübün vereceği karardır.

"NBA EUROPE'A DAVET EDİLDİK"

"Geçtiğimiz ay, FIBA'nın daveti üzerine Cenevre'ye görüşmeye gittik Can Natan ile beraber. Avrupa'da FIBA'nın yeni bir oluşumu var, planlama aşamasında. NBA Europe diye. Galatasaray'ın da olmasını istediler. Daha neticelenmedi. Böyle bir organizasyona davet aldık. Her adımda bilgi vereceğiz."