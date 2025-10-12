Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda OGM Ormanspor'u 80-62 mağlup etti.
Salon: M. Sait Zarifoğlu
Hakemler: Yiğit Gönültaş, Sezer Bor, Ali Osman Kanık
OGM Ormanspor: Damla Gezgin 8, Kübra Erat 6, Kristine Anigwe 22, Brianna Fraser 15, Cierra Dillard 3, Diamond De Shields 8, Yaren Düzcü, Banu Şimşek
Başantrenör: Kadir Mert Oktay
Fenerbahçe: Julie Allemand 7, Iliana Rupert 15, Olcay Çakır Turgut 10, Tilbe Şenyürek 8, Rebecca Allen 14, Monique Billings 22, Sevgi Uzun 2, Şerife Alperi Onar 2, İdil Saçalır
Başantrenör: Miguel Martinez Mendez
1. Periyot: 12-17 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 29-44 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 52-62 (Fenerbahçe lehine)