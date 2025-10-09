Galatasaray'a transferi olay olan Leroy Sane, şimdiye kadar gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaşattı. Lig ve Avrupa'da oynanan ilk 8 maçın tamamına 11'de çıkan Sane, bir türlü form tutamayınca kritik Liverpool ile Beşiktaş sınavlarında yedek kulübesine çekildi. Takvim'de yer alan habere göre tecrübeli oyuncunun performansıyla ilgili çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. Alman futbolcu, son 9 yılın en kötü lig istatistiklerine imza attı. Cimbom'un yıldızı Leroy Sane, 2016- 2017 sezonundan sonra ligde en kötü ilk 8 haftalık performansını sergiledi.

MÜNİH'TE 7 GOLE KATKI VERDİ

Bu sezon 1 gol ve 3 asistle mücadele eden yıldız oyuncu, 2016-2017 sezonunda Manchester City formasıyla ligde ilk 8 haftada gol atamamış, sadece 1 asist üretmişti. Geçen sezon Bayern Münih formasıyla aynı süreçte 3 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Alman oyuncu, 2023-24 sezonunda ise yine Alman ekibiyle ilk 8 haftada 6 gol ve 1 asistle 7 gole katkıda bulundu. İlk 8 haftalar baz alındığında ligde en fazla katkı verdiği 2. sezon ise 2017- 2018 sezonuydu. O sezon Manchester City formasıyla 4 gol ve 3 asist üretti