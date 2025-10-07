Galatasaray - Igokea MAÇI ŞİFRESİZ İZLE | Galatasaray MCT Technic - Igokea maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Galatasaray - Igokea MAÇI ŞİFRESİZ İZLE | Galatasaray MCT Technic - Igokea maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu’nda heyecan başlıyor! Temsilcimiz Galatasaray MCT Technic, grup aşamasındaki ilk maçında Bosna Hersek ekibi Igokea’yı sahasında ağırlayacak. Geçtiğimiz sezon turnuvada finale kadar yükselerek önemli bir başarıya imza atan sarı-kırmızılı ekip, bu kez kupayı Türkiye’ye getirme hedefiyle parkede olacak. Taraftarlar ise büyük bir heyecanla “Galatasaray MCT Technic - Igokea maçı canlı izle” arayışını sürdürüyor. Peki, Galatasaray MCT Technic - Igokea maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?