Gram altın ne kadar? | 7 Ekim canlı altın ve döviz kuru takibi - 1 Dolar kaç TL?

Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları, 7 Ekim Salı günü vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından anlık olarak takip ediliyor. 'Güvenli liman' olarak bilinen altının yanı sıra döviz kurlarını da takip etmek isteyen ve Dolar, Euro, Sterlin'in Türk Lirası karşısında kaç TL olduğunu görmek isteyen vatandaşlar için canlı altın ve döviz kuru takibi haberimizde...

Giriş Tarihi: 07.10.2025 06:43

DÖVİZ VE ALTIN KURU 7 EKİM 2025 | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 7 Ekim Salı 2025 Döviz Kuru...

7 EKİM 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 41,68 (Alış) - 41,72 (Satış)

◼EURO: 48,81 (Alış) - 48,86 (Satış)

◼STERLİN: 56,08 (Alış) - 56,10 (Satış)

1 DOLAR = 41,72 TL

GRAM ALTIN NE KADAR?

◼Gram altın alış: 5.318,61₺

◼Gram altın satış: 5.319,28₺

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

◼Çeyrek altın alış: 8.933,00₺

◼Çeyrek altın satış: 9.002,00₺

YARIM ALTIN NE KADAR?

◼Yarım altın alış: 17.867,00₺

◼Yarım altın satış: 18.015,00₺

TAM ALTIN NE KADAR?

◼Tam altın alış: 35.623,00₺

◼Tam altın satış: 35.893,00₺

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

◼Cumhuriyet altını alış: 36.191,00₺

◼Cumhuriyet altını satış: 36.737,00₺

ATA ALTIN NE KADAR?

◼Ata altın alış: 36.555,00₺

◼Ata altın satış: 36.911,00₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 7 Ekim Salı günü saat 06.12 itibarıyla alınmıştır.