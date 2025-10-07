Fenerbahçe'de üst üste alınan kötü sonuçların ardından oklar teknik direktör Domenico Tedesco'ya çevrildi. Jose Mourinho'nun ayrılığı sonrası büyük soru işaretleriyle takımın başına gelen genç çalıştırıcı, kredisini erkenden bitirdi. Bu doğrultuda Kanarya'da, kısa süre içinde Domenico Tedesco ile yolların ayrılabileceği belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de dünyaca ünlü Jose Mourinho'dan sonra hücum futbolu oynatması için göreve getirilen İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco, sıkıntılara çözüm olmadı, aksine krizi büyüttü.