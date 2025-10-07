Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Tedesco ve ayrılık...
Fenerbahçe'de üst üste alınan kötü sonuçların ardından oklar teknik direktör Domenico Tedesco'ya çevrildi. Jose Mourinho'nun ayrılığı sonrası büyük soru işaretleriyle takımın başına gelen genç çalıştırıcı, kredisini erkenden bitirdi. Bu doğrultuda Kanarya'da, kısa süre içinde Domenico Tedesco ile yolların ayrılabileceği belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe'de dünyaca ünlü Jose Mourinho'dan sonra hücum futbolu oynatması için göreve getirilen İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco, sıkıntılara çözüm olmadı, aksine krizi büyüttü.
Daha önceki kariyeri ve genç yaşı nedeniyle pek çok soru işaretiyle Fenerbahçe'ye katılan 40 yaşındaki antrenör, yeni Başkan Sadettin Saran'ı zor durumda bıraktı.
Akşam'ın haberine göre, istikrar yakalamak isteyen Fenerbahçe Başkanı Saran; Kasımpaşa, Alanya ve Samsun maçlarında bırakılan puanlar ve gösterilen futbol nedeniyle baskıyla karşı karşıya.
MAÇ SONUNDA YUHALANDI
10 kişi kalan Trabzonspor karşısında zor bir galibiyet alan Domenico Tedesco sonrasında Alanya ile 2-2, Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Dinamo Zagreb'e de 3-1 kaybetti. 2-0 kazanılan Antalya maçıyla derin bir nefes aldı, 2-1'lik Nice galibiyetiyle kredi açtı. Fakat 1 şutla bitirilen golsüz Samsun beraberliğiyle bir numaralı hedef tahtası oldu.
Fred'in yerinde Asensio'yu deneyen genç antrenör; Kerem, Talisca, Szymanski'yi 46'da oyundan çıkardı. Takımla arayı bozdu, maç sonu da yuhalandı.
PUAN ORTALAMASI 1.71
Domenico Tedesco ile 9 gol atıp 7 gol yiyen Fenerbahçe; 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. 40 yaşındaki hocanın puan ortalaması 1.71 oldu.
Fenerbahçe son 3 deplasman maçında sadece 5 isabetli şut çekti. Yeni Başkan Sadettin Saran da Tedesco yüzünden topun ağzında.
Milli arada genç hocanın gönderilip camiayı bilen deneyimli bir antrenörün getirilmesi isteniyor. Zirveyle oluşan puan farkı 6'ya çıktı. Milli ara dönüşü yaşanması muhtemel ilk kayıpta yeni yönetim de hedef olabilir...