TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta David Jurasek ile yollar ayrılıyor!
Beşiktaş'ın sezon başında Portekiz temsilcisi Benfica'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı David Jurasek, performansıyla beklentilerin altında kaldı. Bu doğrultuda siyah-beyazlılar, Çek sol bekle ocak ayında yollarını ayırma kararı aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ın sezon başında Benfica'dan kadrosuna kattığı sol kanat oyuncusu David Jurasek ile ocak ayında yollar ayrılabilir. Takvim'in haberine göre, teknik direktör Sergen Yalçın'ın 25 yaşındaki futbolcunun performansını yetersiz bulduğu ve bu görüşünü yönetimle paylaştığı öne sürüldü. Galatasaray derbisinde forma giyen Çek oyuncu, son dakikada hızlıca Galatasaray ceza sahasına girmiş ancak topu oyunda tutamamıştı. Bu pozisyon sonrasında Sergen Yalçın'ın yüzü düşmüştü. Milli ara sonrası Rıdvan Yılmaz, Jurasek'in formasını kapabilir. Beşiktaş'ın sol bek transferi için arayışlara başladığı da gelen haberler arasında.