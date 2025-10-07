Haberler Galatasaray Haberleri Sane Zaha olmayacak: İşte 3 sebep!

Uğurcan Çakır, Singo ve İlkay Gündoğan'ın performansından memnun Galatasaray'ın, beklentileri henüz karşılamayan tek transferi Leroy Sane oldu.

Sabah'ta yer alan habere göre, Süper Lig ve Avrupa'da oynanan ilk 8 maçın tamamına 11'de çıkan Sane, bir türlü form tutamayınca kritik Liverpool ile Beşiktaş sınavlarında yedek kulübesine çekildi. Alman yıldızın Galatasaray kariyerine kötü başlamasının altında üç neden yatıyor.