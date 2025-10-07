Sabah gazetesi yazarlarından Murat Özbostan'ın, "Galatasaray-Beşiktaş maçının ardından İcardi takımı beklemeden bavullarıyla stattan ayrıldı ve Madrid'e gitti. Bu durum taraftarın tepkisini çekti. Siz ne diyorsunuz?" sorusuna Gürcan Bilgiç'in yaptığı yorum ise dikkat çekti. Bilgiç, şu ifadeleri kullandı:

"Osimhen ile birlikte İcardi 'üvey evlat' oldu. Futbolun geçmişi silen gerçeği ile el sıkıştı. Kulübede bekleyip, yardımcı erkek oyuncu görevi; İcardi gibi bir fenomeni mutsuz etti. Kilosuna veya formsuzluğuna rağmen tatil modunu açması da yeni değil. Önceki sezon 'Tedavideyim' demiş, Dubai'de tatile gittiği ortaya çıkmıştı. Bir hafta geç geldi Florya'ya. Şimdi aynı ayrıcalığı istiyor elbette. Okan Buruk bu fırtına öncesi belirtiler için hazırlanmalı. Çünkü bunu gören Osimhen de kendi hamlelerini yapar."