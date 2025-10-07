Spor yazarından flaş Mauro Icardi yorumu! "Yardımcı oyuncu rolü..."
Beşiktaş derbisinin ardından Mauro Icardi'nin valizleriyle stattan ayrıldığı görüntüler gündem olmuştu Sabah gazetesi yazarı Gürcan Bilgiç, bu tartışılan görüntüye ait çarpıcı bir yorumda bulundu. İşte o sözler... (GS SPOR HABERİ)
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan derbide Galatasaray, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Icardi'nin takımı beklemeden stattan valizleriyle ayrılıp Madrid'e gittiği görüntüler tartışma konusu olmuştu.
Sabah gazetesi yazarlarından Murat Özbostan'ın, "Galatasaray-Beşiktaş maçının ardından İcardi takımı beklemeden bavullarıyla stattan ayrıldı ve Madrid'e gitti. Bu durum taraftarın tepkisini çekti. Siz ne diyorsunuz?" sorusuna Gürcan Bilgiç'in yaptığı yorum ise dikkat çekti. Bilgiç, şu ifadeleri kullandı:
"Osimhen ile birlikte İcardi 'üvey evlat' oldu. Futbolun geçmişi silen gerçeği ile el sıkıştı. Kulübede bekleyip, yardımcı erkek oyuncu görevi; İcardi gibi bir fenomeni mutsuz etti. Kilosuna veya formsuzluğuna rağmen tatil modunu açması da yeni değil. Önceki sezon 'Tedavideyim' demiş, Dubai'de tatile gittiği ortaya çıkmıştı. Bir hafta geç geldi Florya'ya. Şimdi aynı ayrıcalığı istiyor elbette. Okan Buruk bu fırtına öncesi belirtiler için hazırlanmalı. Çünkü bunu gören Osimhen de kendi hamlelerini yapar."