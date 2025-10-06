Kanal D’nin ilgiyle takip edilen dizisi Uzak Şehir, her bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Mardin’in eşsiz atmosferinde geçen etkileyici hikayesi, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici senaryosu ile dizi, izleyiciden tam not alıyor. Her bölümde yeni sürprizler ve gelişmeler yaşanırken, izleyicilerin merak ettiği konuların başında “Uzak Şehir 32. bölüm yayınlandı mı?” sorusu geliyor. Son bölümde yaşanan olayların ardından, dizinin hayranları “Uzak Şehir 32. bölüm full izle” ve “Uzak Şehir yeni bölüm izle” gibi aramalarla yeni bölüme erişmeye çalışıyor. Detaylar haberimizde...

Oyuncu kadrosu, güçlü hikayesi ve etkileyici çekim mekanlarıyla dikkatleri üzerine çeken Uzak Şehir, 32. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Her bölümünde izleyiciyi hem duygusal hem de sürükleyici bir hikâyeye dahil eden dizi, son bölümüyle yine büyük beğeni topladı. Diziseverler, "Uzak Şehir 32. bölüm izle full" ve "Uzak Şehir yeni bölüm izle" gibi aramalarla son bölümü izlemek için linke ulaşmak istiyor. İşte Uzak Şehir 32. bölüm izleme detayları ve damga vuran sahneler…

UZAK ŞEHİR 32. BÖLÜM ÖZETİ

Cihan'ın Boran'ın hayatta olduğunu gizlemek için verdiği mücadele her geçen gün daha da ağır bir sınava dönüşür. Bu gerçeği öğrenen Alya, Cihan'a duyduğu güvenin sarsılmasıyla derin bir ikilem yaşar. Cihan, tüm samimiyetiyle kendini anlatmaya çalışır. İkili, bu büyük sınavı birlikte göğüslemeye karar verdiklerinde ise karşılarına hiç beklemedikleri bir engel çıkar: Sadakat.

Şahin'in konağı basmasıyla oğlunun yaşadığını öğrenen Sadakat, Boran'ın gizlenmesinin ardında akıl almaz sebepler arar. Boran'ın konağa getirilmesi ise tüm dengeleri altüst eder. Cihan her şeye rağmen Alya'nın elini bırakmayacağını söylerken, Sadakat onların geleceğiyle ilgili kararını çoktan vermiştir.

Öte yandan Nadim'in Demir'e duyduğu öfke, sakladığı büyük sırrı gün yüzüne çıkarır. Zerrin'in bebeğinin babasının Kaya olduğunu Cihan'a söylemesiyle tüm dengeler bir kez daha sarsılır. Cihan, bu şok edici gerçekle Demir'in karşısına çıkar ve başlayan hesaplaşma, domino taşları gibi ardı ardına yeni sırların açığa çıkmasına neden olur. Artık hiçbir şeyin gizli kalması mümkün değildir.

UZAK ŞEHİR KONUSU NEDİR?

Kanada'da ailesiyle mutlu bir yaşam süren Alya'nın hayatı, kocası Boran'ın ani ölümüyle altüst olur. Eşinin vasiyeti üzerine onu doğduğu topraklara defnetmek için Mardin'e getirmesi, Alya'yı dönüşü olmayan bir yolculuğa çıkarır. Kocası Boran'a karşı son görevini yerine getirdikten sonra çocuğuyla Kanada'ya dönmek isteyen Alya, töre ve geleneklerin kanun yerine geçtiği Albora ailesinin acımasız yüzüyle karşılaşır. Aile oğlunu kendisine vermez. Oğluyla kaçmak için yaptığı hamle onu ve çocuğunu büyük bir tehlikeye atarak ebedi savaşın ateşini de yakar.

UZAK ŞEHİR OYUNCULARI

Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Mine Kılıç, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Yunus Eski, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer gibi başarılı oyuncular yer alıyor.