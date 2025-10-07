Galatasaray'da son dönemde tartışma konusu olan Mauro Icardi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, yaşananların ardından Arjantin yıldızla acil toplantı yapma kararı aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

9 aylık bir sakatlık sürecinin ardından formuna kavuşan 32 yaşındaki santrfor, takımın en skorer ismi olmayı sürdürse de fiziksel olarak henüz beklenen seviyeye ulaşamadığı gözleniyor. Özellikle Beşiktaş derbisinde oyuna girdikten sonra temposunun düşük olması dikkat çekerken, Icardi'nin teknik direktör Okan Buruk'a yönelik tavırları da yorumlara neden oldu.