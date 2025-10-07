Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'de 20 milyon euro'luk hayalet: En-Nesyri!

Fenerbahçe'de 20 milyon euro'luk hayalet: En-Nesyri! Fenerbahçe son dakika haberleri: Fenerbahçe'nin 20 milyon euro'ya kadrosuna kattığı En-Nesyri son 5 maçta skora katkı yapamadı. 2 isabetli şut çekip 0.36 gol beklentisi üretebildi.









Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon yaklaşık 20 milyon euroya kadrosuna kattığı Faslı golcü Youssef En Nesyri son dönemdeki etkisiz performansıyla eleştiri oklarının hedefinde. 28 yaşındaki futbolcu son oynanan 5 resmi maçta beklentilerin çok uzağında kaldı.

Takvim'de yer alana habere göre, söz konusu periyotta Kasımpaşa, Dinamo Zagreb, Antalyaspor, Nice ve Samsunspor'a karşı forma giyen En Nesyri sahada bir hayalet gibi dolaşıp takımına gol veya asist katkısında bulunamadı.