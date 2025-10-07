Fenerbahçe'de dikkat çeken istatistik! Son 6 sezonun en kötüsü...
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor deplasmanına konuk olan Fenerbahçe 0-0 berabere kaldı. Galatasaray-Beşiktaş derbisinin oynandığı ve iki rakibinin de puan kaybettiği haftada galip gelmeyi başaramayan sarı-lacivertliler, zirve ile aradaki farkı kapatma şansını da değerlendiremedi. İlk 8 haftada 8 puan kaybeden Fenerbahçe'de o istatistik dikkat çekti. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Sezonun ilk 2 maçına Jose Mourinho yönetiminde çıkan sarı-lacivertliler, 3. maçta Murat Zeki Göle ile çıkarken, son 5 maçta ise Domenico Tedesco görev yaptı. Milli ara öncesi yaşanan puan kaybı Kanarya'da moralleri bozarken, Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe 8 haftayı 16 puanla lider Galatasaray'ın 6 puan arkasında 4. sırada noktaladı.
Bu sezon Trendyol Süper Lig'de ilk 8 haftada 8 puan kaybeden sarı-lacivertliler, Fotomaç'ın haberine göre, son 6 sezonun en kötü başlangıcını yapmış oldu. Fenerbahçe en iyi başlangıcını ise 2023/2024 sezonunda İsmail Kartal yönetiminde topladığı 24 puanla yapmıştı.
FENERBAHÇE'NİN SON 6 SEZONUNDA İLK 8 HAFTA PERFORMANSLARI
2020-2021: 17 puan 2021-2022: 19 puan 2022-2023: 17 puan 2023-2024: 24 puan 2024-2025: 17 puan 2025-2026: 16 puan