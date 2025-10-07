Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'de dikkat çeken istatistik! Son 6 sezonun en kötüsü...

Fenerbahçe'de dikkat çeken istatistik! Son 6 sezonun en kötüsü... Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor deplasmanına konuk olan Fenerbahçe 0-0 berabere kaldı. Galatasaray-Beşiktaş derbisinin oynandığı ve iki rakibinin de puan kaybettiği haftada galip gelmeyi başaramayan sarı-lacivertliler, zirve ile aradaki farkı kapatma şansını da değerlendiremedi. İlk 8 haftada 8 puan kaybeden Fenerbahçe'de o istatistik dikkat çekti. İşte detaylar... (FB spor haberi) Fenerbahçe Haberleri









ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor'a konuk olan Fenerbahçe, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Galatasaray ve Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada 2 puan bırakan sarı-lacivertliler zirve ile aradaki farkı kapatma şansını da geri tepti.

Sezonun ilk 2 maçına Jose Mourinho yönetiminde çıkan sarı-lacivertliler, 3. maçta Murat Zeki Göle ile çıkarken, son 5 maçta ise Domenico Tedesco görev yaptı. Milli ara öncesi yaşanan puan kaybı Kanarya'da moralleri bozarken, Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe 8 haftayı 16 puanla lider Galatasaray'ın 6 puan arkasında 4. sırada noktaladı.