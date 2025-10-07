Beşiktaş GAİN - London Lions MAÇI CANLI İZLE | Beşiktaş GAİN - London Lions maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

EuroCup B Grubu’nun 2. haftasında heyecan dorukta! Beşiktaş GAİN, sahasında İngiltere temsilcisi London Lions ile karşı karşıya gelecek. İlk haftada Litvanya deplasmanında Lietkabelis’e 85-79 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, bu kez taraftarı önünde galibiyetle haftayı kapatmak istiyor. Başantrenör Dusan Alimpijevic yönetiminde antrenman temposunu artıran Beşiktaş, güçlü rakibine karşı etkili bir oyun sergileyip iç sahada avantajını kullanmayı hedefliyor. Peki, Beşiktaş GAİN - London Lions maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?