Gözleri Karadeniz yeni bölüm fragmanı izle

atv'nin yeni sezon yapımlarından biri olan ve büyük beğeni toplayan Gözleri Karadeniz, her salı akşamı yayınlanmaya devam ediyor. İzleyiciler tarafından takip edilen son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı merak edilirken, "Gözleri Karadeniz 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusu araştırılmaya devam ediliyor. Başrollerini Halit Özgür Sarı (Azil) ve Özge Yağız (Güneş)'in paylaştığı Gözleri Karadeniz yeni bölüm fragmanı hakkında detaylar belli olurken, öne çıkan bilgileri sizler için derledik...

Gözleri Karadeniz, yeni bölümüyle izleyicilerin heyecanını doruğa çıkarıyor. Azil'in, aslında kayıp varis olduğu kudretli Maçari Ailesi'nin karanlık geçmişini çözmeye çalıştığı hikâyede, yasak bir aşkın kıskacında yaşanan duygusal fırtınalar dikkat çekiyor. Başrollerini Halit Özgür Sarı (Azil) ve Özge Yağız (Güneş)'in paylaştığı yapımda; "Gözleri Karadeniz 7. bölüm fragmanı izle" ve "Gözleri Karadeniz yeni bölüm fragmanı full izle" konuları gündem olmayı sürdürüyor. Peki, Gözleri Karadeniz 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

GÖZLERİ KARADENİZ GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Azil'in ailenin başına geçmesi Maçari konağında bomba etkisi yaratır. Bu gelişmeyle beraber çılgına dönen Nermin, elindeki son kozu oynamaktan çekinmez ve fotoğrafları aile üyeleriyle paylaşır. Yaşananları ikisinden de ayrı ayrı dinleyen Osman'ın kararını bekleyen Güneş ve Azil, birbirlerine olan imkansızlıklarıyla bir kez daha yüzleşmek zorunda kalırlar. Aileden afaroz edilen Mehmet artık düşmanlarının hedefi hâline gelmiştir.

Çaresizlik içinde sonraki hamlesini planlamaya çalışırken, her an suikaste uğrama tehlikesiyle karşı karşıyadır. Başta teyzesinin iğneleyici sözleri olmak üzere yaşananlara dayanamayan Güneş, birkaç günlüğüne iş için şehir dışına gitmeye karar verir. Bir süre İstanbul'dan uzaklaşmak için verdiği bu karar onu hiç beklemediği bir rotaya sürüklerken, geri dönülmez sonuçlardan kurtulmak için Azil'in yardımına ihtiyaç duyacaktır.

GÖZLERİ KARADENİZ DİZİ OYUNCULARI

Azil: Halit Özgür Sarı

Güneş: Özge Yağız

Osman: Mehmet Özgür

Nermin: Yonca Şahinbaş

Mehmet: Mustafa Açılan

Sado: Erol Babaoğlu

Havva: Ebru Aykaç

Dursun: Eren Ören

Kınalı: Osman Albayrak

Haki: Onur Özaydın

Ayla: Gizem Arıkan

Sancar: Berk Ali Çatal

Fatoş: Türkü Su Demirel

Yunus: Özgür Çınar Deveci

Asiye: Ayten Uncuoğlu