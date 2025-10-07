Gözleri Karadeniz yeni bölüm fragmanı izle

Gözleri Karadeniz, yeni bölümüyle izleyicilerin heyecanını doruğa çıkarıyor. Azil'in, aslında kayıp varis olduğu kudretli Maçari Ailesi'nin karanlık geçmişini çözmeye çalıştığı hikâyede, yasak bir aşkın kıskacında yaşanan duygusal fırtınalar dikkat çekiyor. Başrollerini Halit Özgür Sarı (Azil) ve Özge Yağız (Güneş)'in paylaştığı yapımda; "Gözleri Karadeniz 7. bölüm fragmanı izle" ve "Gözleri Karadeniz yeni bölüm fragmanı full izle" konuları gündem olmayı sürdürüyor. Peki, Gözleri Karadeniz 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...
GÖZLERİ KARADENİZ GEÇEN HAFTA NE OLDU?
Azil'in ailenin başına geçmesi Maçari konağında bomba etkisi yaratır. Bu gelişmeyle beraber çılgına dönen Nermin, elindeki son kozu oynamaktan çekinmez ve fotoğrafları aile üyeleriyle paylaşır. Yaşananları ikisinden de ayrı ayrı dinleyen Osman'ın kararını bekleyen Güneş ve Azil, birbirlerine olan imkansızlıklarıyla bir kez daha yüzleşmek zorunda kalırlar. Aileden afaroz edilen Mehmet artık düşmanlarının hedefi hâline gelmiştir.
Çaresizlik içinde sonraki hamlesini planlamaya çalışırken, her an suikaste uğrama tehlikesiyle karşı karşıyadır. Başta teyzesinin iğneleyici sözleri olmak üzere yaşananlara dayanamayan Güneş, birkaç günlüğüne iş için şehir dışına gitmeye karar verir. Bir süre İstanbul'dan uzaklaşmak için verdiği bu karar onu hiç beklemediği bir rotaya sürüklerken, geri dönülmez sonuçlardan kurtulmak için Azil'in yardımına ihtiyaç duyacaktır.
GÖZLERİ KARADENİZ DİZİ OYUNCULARI
Azil: Halit Özgür Sarı
Güneş: Özge Yağız
Osman: Mehmet Özgür
Nermin: Yonca Şahinbaş
Mehmet: Mustafa Açılan
Sado: Erol Babaoğlu
Dursun: Eren Ören
Kınalı: Osman Albayrak
Haki: Onur Özaydın
Ayla: Gizem Arıkan
Sancar: Berk Ali Çatal
Fatoş: Türkü Su Demirel
Yunus: Özgür Çınar Deveci
Asiye: Ayten Uncuoğlu