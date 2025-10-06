GALATASARAY HABERİ: Leroy Sane'den flaş karar! Icardi'nin yaptığını yapmadı
Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Leroy Sane, Liverpool maçında süre almamış ve Beşiktaş karşılaşmasına da ilk 11'de başlamamıştı. Alman yıldız, teknik direktör Okan Buruk'un bu kararına rağmen Mauro Icardi gibi tavır yapmadı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Liverpool maçında kulübeden çıkmayan Leroy Sane, Beşiktaş'a karşı da ilk 11'e giremedi. Derbinin son 5 dakikasında süre alan 29 yaşındaki sağ kanat için hocası Okan Buruk, "Büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum. Çok güveniyorum" dedi.
Mauro Icardi'nin aksine yedek kalmayı sorun etmeyen ve maç önü ısınmalara çıkan Alman yıldız, Okan Buruk'un tercihini saygıyla karşıladı. Hocası için takım arkadaşlarına, "Liverpool kadrosunu bozmak istemedi. Bu kararı anlıyorum" diyen Sane, milli arada ekstra çalışmalar yapacak.
Sabah'ın haberine göre, Bayern ile sözleşmesinin bitmesinin ardından Galatasaray'a 3 sezon için imza atan Sane yıllık 12 milyon Euro alıyor. Alman futbolcu, sarı-kırmızılı takımın formasıyla ligde 8 maçta 1 gol ve 2 asistlik katkı ile 3 gole etki etti...
ICARDI SOLUĞU MADRID'DE ALDI!
Liverpool ve Beşiktaş maçlarında yedek soyunan ve bu duruma bozulan Mauro Icardi milli arayı fırsat bilip soluğu İspanya'nın başkenti Madrid'de aldı.
Beşiktaş maçı sonrası zaman kaybetmeden elinde valizle stattan ayrılan ve sırtı dönük fotoğraf paylaşımı yapan 32 yaşındaki yıldız futbolcu, sevgilisi China Suarez ile tatile çıktı.
Bu durum G.Saray taraftarının tepkisini çekti ve "Tam hazır olamamana rağmen idman yapmayıp yurt dışına gidemezsin", "Takımın artık sana ihtiyacı yok" gibi yorumlarda bulunuldu. Uzun süren sakatlığının ardından yeniden sahalara dönen Arjantinli santrfor bu sezon 9 maçta 5 gol kaydetti.