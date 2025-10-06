Haberler Galatasaray Haberleri GALATASARAY HABERİ: Leroy Sane'den flaş karar! Icardi'nin yaptığını yapmadı

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Leroy Sane, Liverpool maçında süre almamış ve Beşiktaş karşılaşmasına da ilk 11'de başlamamıştı. Alman yıldız, teknik direktör Okan Buruk'un bu kararına rağmen Mauro Icardi gibi tavır yapmadı.









Liverpool maçında kulübeden çıkmayan Leroy Sane, Beşiktaş'a karşı da ilk 11'e giremedi. Derbinin son 5 dakikasında süre alan 29 yaşındaki sağ kanat için hocası Okan Buruk, "Büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum. Çok güveniyorum" dedi.

Mauro Icardi'nin aksine yedek kalmayı sorun etmeyen ve maç önü ısınmalara çıkan Alman yıldız, Okan Buruk'un tercihini saygıyla karşıladı. Hocası için takım arkadaşlarına, "Liverpool kadrosunu bozmak istemedi. Bu kararı anlıyorum" diyen Sane, milli arada ekstra çalışmalar yapacak.