CANLI SKOR ANA SAYFA
3
Aspor Keşfet
Son Dakika
Tüm dünya kimin daha büyük olduğunu gördü! Tüm dünya kimin daha büyük olduğunu gördü! 08:56
Destan Destan 08:55
Penaltı iptali doğru Penaltı iptali doğru 08:54
G.Saray'ın zaferi sonrası flaş manşet! G.Saray'ın zaferi sonrası flaş manşet! 01:43
Tedesco'dan Fred'e sert uyarı! Tedesco'dan Fred'e sert uyarı! 01:34
G.Saray'ın zaferi sonrası flaş manşet! G.Saray'ın zaferi sonrası flaş manşet! 01:32
Daha Eski
Fenerbahçe golcü arıyor! Sadettin Saran... Fenerbahçe golcü arıyor! Sadettin Saran... 01:30
Tedesco'nun geleceği belli oldu! Tedesco'nun geleceği belli oldu! 01:27
Okan Buruk: Osimhen'in durumu... Okan Buruk: Osimhen'in durumu... 01:21
UEFA ülke puanları güncellendi! Türkiye... UEFA ülke puanları güncellendi! Türkiye... 01:20
Osimhen: Dünyanın en büyük takımındayım! Osimhen: Dünyanın en büyük takımındayım! 01:20
Aslan'ın zafer gecesi! Aslan'ın zafer gecesi! 01:20
"Zekası ve futbol bilgisini sahaya yansıttı"
"İngilizlere futbol dersi verdi"
Canlı altın ve döviz kuru takibi 1 Ekim 2025
🧠Egzersizin hafızayı güçlendirici etkisi