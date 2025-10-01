Haberler Galatasaray Haberleri Ömer Üründül’den G.Saray'ın yıldızına övgü! "Zekası ve futbol bilgisini..."

Ömer Üründül’den G.Saray'ın yıldızına övgü! "Zekası ve futbol bilgisini..." UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray, evinde ağırladığı Liverpool'u 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Ömer Üründül, yazısında sarı-kırmızılı takımın yıldızından övgü dolu sözlerle bahsetti. İşte Üründül'ün yorumları… (GS spor haberleri) Galatasaray Haberleri









ABONE OL

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta ağırladığı İngiliz devi Liverpool'u Victor Osimhen'in attığı golle 1-0 mağlup ederek tarihi bir galibiyete imza attı. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla Devler Ligi'ndeki ilk 3 puanını hanesine yazdırdı. Sabah yazarı Ömer Üründül, karşılaşmayı detaylı şekilde değerlendirdi.

"GALATASARAY TARİHİ BİR İŞ BAŞARDI" Üründül, sarı-kırmızılıların performansını şu sözlerle övdü: "Son yıllarda Galatasaray'ın böylesine güçlü bir takıma karşı 75 dakika boyunca bu kadar organize bir pres yaptığını hiç görmedim. Liverpool'u adeta sahada kilitlediler. 16. dakikada kazanılan penaltı ve Osimhen'in golüyle birlikte özgüven zirve yaptı. Seyircinin yarattığı olağanüstü atmosferle birlikte sahada sınırsız bir enerji vardı. Hatta bu enerji, sınırların da ötesine geçti."