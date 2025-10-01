Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir! İşte kasaya giren rakam

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir! İşte kasaya giren rakam UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabının 2. maçında evinde Liverpool'u 1-0 mağlup eden Galatasaray, UEFA'dan dev bir galibiyet primi elde etti. İşte o Aslan'ın kasasına giren rakam… (GS spor haberi) Galatasaray Haberleri









ABONE OL

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta İngiltere Premier Lig devi Liverpool'u Victor Osimhen'in attığı golle 1-0 mağlup ederek tarihi bir galibiyete imza attı. Sarı-kırmızılılar hem sahada hem de kasada kazandı.

KÖTÜ SERİ SONA ERDİ Aslan, bu sonuçla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde evindeki kötü seriye de nokta koydu. Galatasaray, Devler Ligi'nde RAMS Park'taki son galibiyetini 28 Kasım 2018'de Lokomotiv Moskova karşısında 2-0'lık skorla almış, ardından oynadığı 8 maçta 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşamıştı. Liverpool karşısındaki bu zafer, 7 yıl sonra gelen ilk iç saha galibiyeti oldu.