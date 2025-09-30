Barış Alper Yılmaz'ın 15. dakikada Liverpool ceza sahası içerisinde yerde kalmasının ardından Fransız hakem Clément Turpin penaltı noktasını gösterdi. Osimhen ile penaltı vuruşundan yararlanan Galatasaray, dakika 16'da 1-0 öne geçti.
Galatasaray-Liverpool maçında penaltı kararı!
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta mücadelesinde Liverpool ile karşı karşıya gelen Galatasaray, dakika 15'te Barış Alper Yılmaz ile penaltı kazandı.
Yayın Tarihi: 30.09.2025 - 22:26 Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 - 22:33