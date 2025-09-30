UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray, İngiliz devi Liverpool'u 1-0 mağlup ederek bu sezon Avrupa'daki ilk galibiyetini aldı. Temsilcimizin 16. dakikada penaltıdan Nijeryalı yıldız Victor Osimhen kaydetti. Maçın kalanında kontrolü elinden bırakmayan sarı-kırmızılılar, puanını 3'e yükseltti. Cimbom bir sonraki mücadelede kendi evinde Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i ağırlayacak.
Galatasaray 1-0 Liverpool | MAÇ SONUCU-ÖZET
Yayın Tarihi: 30.09.2025 - 21:50 Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 - 00:18