Icardi Hagi'nin rekoruna bir adım daha yaklaştı!

Galatasaray'ın son olarak Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Corendon Alanyaspor'u mağlup ettiği maçta takımının tek golünü kaydeden Mauro Icardi, sarı-kırmızılıların efsanesi Gheorghe Hagi'nin rekoruna bir adım daha yaklaştı. İşte detaylar...