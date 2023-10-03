UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. A grubu 2. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray, Old Trafford Stadyumu'nda Manchester United'a konuk olacak. Mutlak 3 puan almak isteyen Aslan, Hakim Ziyech ve Kazımcan Karataş'tan faydalanamaycak. Galatasaray'da Okan Buruk'un muhtemel 11'i, Maçın yayın saati, müsabakayı canlı yayın ile verecek kanal, maçın hakemi ve istatistikler araştırılıyor. Peki, Manchester United - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta?

📺 Manchester United - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Galatasaray, A grubu 2. maçında Manchester United'a konuk olacak. İlk maçta Kopenhag ile 2-2 berabere kalan Aslan, Ten Hag yönetimindeki Manchester United'ı yenerek ilk galibiyetini almak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Manchester United - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

⏰ MANCHESTER UNITED - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester United - Galatasaray maçı 3 Ekim Salı günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak. Maçı canlı takip etmek için tıklayın...

🚑 MANCHESTER UNITED'DA EKSİK ÇOK

İngiliz temsilcisinde farklı nedenlerden dolayı 5 futbolcu Galatasaray'a karşı süre alamayacak. Teknik direktör Erik ten Hag'la yaşadığı gerilimin ardından kadro dışı bırakılan Jadon Sancho'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Lisandro Martinez, Luke Shaw, Tyrell Malacia ve Aaron Wan-Bissaka, forma giyemeyecek. Sakatlığı geçen Sergio Reguilon'un durumu ise belirsizliğini koruyor. Kız arkadaşına uyguladığı şiddet sonrasında kadro dışı bırakılan ancak yargı sürecindeki tavrı nedeniyle affedilen Brezilyalı Antony'nin de antrenman ve maç eksiği nedeniyle Galatasaray'a karşı forma giymesi beklenmiyor.

📔 7. RANDEVU

Manchester United ile Galatasaray bugüne kadar resmi maçlarda 6 kez rakip oldu. Geride kalan mücadelelerde sarı-kırmızılılar 1 kez sahadan galip ayrılırken, İngiliz ekibi de 2 kez kazandı. 3 karşılaşma da berabere sona erdi. Aslan'ın 4 golüne, Manchester 8 golle karşılık verdi.

İki takım son resmi maçını 20 Kasım 2012'de İstanbul'da oynadı ve Galatasaray sahadan 1-0 galip ayrıldı. 30 Temmuz 2016 tarihindeki hazırlık maçını ise Manchester United 5-2 kazandı.

🏆 AVRUPA KUPALARINDA 310. MAÇ

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 309 kez oynadı. Söz konusu maçlarda Aslan, 111 defa sahadan galip ayrılırken, 115 kez de rakiplerine mağlup oldu. 83 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan müsabakalarda Cimbom, rakip fileleri 415 kez havalandırırken, kalesinde ise 455 gol gördü.

🏆 UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ 118. MÜSABAKA

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında bugüne kadar 117 kez sahaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu müsabakaların 28'inden galibiyetle ayrılırken, 59 kez de kaybetti. 30 maç ise berabere sona erdi. Galatasaray, attığı 114 gole karşın, kalesini 199 gole kapatamadı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi gruplarında son galibiyetini 2018-2019 sezonunda D Grubu ilk maçında Lokomotiv Moskova'yı İstanbul'da 3-1'lik skorla yenerek elde etti. Sarı-kırmızılılar, bu maçın ardından oynadığı 12 grup müsabakasında 8 mağlubiyet, 4 beraberlik aldı.

🛑 AVRUPA'DAKİ SON 19 MAÇTA 1 KEZ KAYBETTİ

Galatasaray, Avrupa kupalarında oynadığı 12'si UEFA Avrupa Ligi, 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri, 1'i de Şampiyonlar Ligi grup maçı olmak üzere toplam 19 karşılaşmada sadece 1 kez mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, 28 Temmuz 2021 tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Hollanda ekibi PSV'ye İstanbul'da 2-1'lik skorla kaybettikten sonra oynadığı 19 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.

🛑 GALATASARAY 20 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Galatasaray, resmi maçlardaki son yenilgisini geçtiğimiz sezon Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada aldı. Aslan, bu müsabakanın ardından Süper Lig'de 13, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 6 ve grup aşamasında da 1 olmak üzere oynadığı 20 maçta yenilmedi. Cimbom, geride kalan 20 maçta 17 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

📔 OKAN BURUK'UN AVRUPA KARNESİ

Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerinde Başakşehir'de 17, Galatasaray'da da 7 olmak üzere Avrupa kupalarında toplam 24 kez mücadele etti. Buruk'un takımları, UEFA Şampiyonlar Ligi grupları ve elemeleri ile UEFA Avrupa Ligi'ndeki bu müsabakalarda 11 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde etti. 49 yaşındaki teknik adam, Galatasaray'ın başında çıktığı 7 Avrupa maçında 5 galibiyet elde ederken, 2 kez de berabere kaldı.

Okan Buruk, Başakşehir'in başındayken Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile 2 kez karşılaştı ve 1 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı.

👎 MANCHESTER UNİTED'DAN LİGDE KÖTÜ BAŞLANGIÇ

Manchester United, Premier Lig'de geride kalan 7 haftada 3 galibiyet, 4 mağlubiyet alarak 9 puanla 10. sırada bulunuyor. Kırmızılılar, bu mücadelelerde 7 gol sevinci yaşarken, kalesinde de 11 gol gördü. Erik ten Hag'ın öğrencileri bu performansıyla lige en kötü başlangıcını yaptı.

🧤 MANCHESTER'DA TANIDIK YÜZ: ALTAY BAYINDIR!

İngiliz ekibi Manchester United yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den kaleci Altay Bayındır'ı kadrosuna katmıştı. Bayındır, sarı-kırmızılılara karşı maç kadrosunda yer alacak.

İNGİLİZ EKİPLERİYLE 21 MAÇ YAPTI

Galatasaray, Avrupa kupalarında İngiliz temsilcileri ile 21 resmi maça çıktı. Cimbom; Arsenal, Chelsea, Manchester United, Liverpool, Leeds United ve West Bromwich Albion ile oynadığı 21 müsabakada 3 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 8 beraberlik aldı.

⚽️ MAURO ICARDI BU SEZON 10 GOL ATTI

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, attığı gollerle takımını sırtlamaya devam ediyor. Icardi, Süper Lig'de 7 kez rakip fileleri havalandırırken, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde de 3 gol sevinci yaşadı. 30 yaşındaki futbolcunun 1 de asisti bulunuyor.

IVAN KRUZLIAK DÜDÜK ÇALACAK

Manchester United ile Galatasaray arasındaki müsabakayı Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Ivan Kruzliak yönetecek. Kruzliak'ın yardımcılıklarını Branislav Hancko ile Jan Pozor yapacak. Maçın dördüncü hakemi Peter Kralovic olacak. VAR'da da Almanya Futbol Federasyonu'ndan Bastian Dankert görev alacak.