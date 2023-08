Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray Molde maçında dikkat çeken an

Galatasaray Molde maçında dikkat çeken an UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Molde'yi 2-1 ile geçerek gruplara kaldı. Sarı-kırmızılılar ilk maçta da rakibini 3-2 mağlup etmişti. Maçtaki enteresan an ise dikkat çekti. İşte o anlar... Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 30.08.2023- 15:27









Galatasaray deplasmanda 3-2 mağlup ettiği Molde'yi İstanbul'da da 2-1'le geçip Şampiyonlar Ligi gruplarına yükseldi.



GALATASARAY-MOLDE EŞLEŞMESİNDE İLGİNÇ AN



NTV'nin haberine göre Galatasaray'ın Molde eşleşmesinde her iki maçta da eşine az rastlanacak bir olay yaşandı. Galatasaray iki müsabakada da baraja çarpan topta golü bulurken, her iki golde de meşin yuvarlağın aynı futbolcuya çarpması dikkat çekti.



Galatasaray, Molde ile deplasmanda oynadığı ilk maçın 25. dakikasında Sergio Oliveira'nın frikiğiyle golü bulmuştu. Oliveira'nın frikiği Molde'nin ön liberosu Martin Ellingsen'e çarpıp ağlara gitmişti.



Martin Ellingsen rövanş maçında da benzer şanssızlığı yaşadı. Angelino'nun uzatma dakikalarında ağlara gönderdiği frikikte top yine 28 yaşındaki futbolcuya çarpıp filelerle buluştu.



Martin Ellingsen'in bu şanssızlığı sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.