Galatasaray'ın yıldızı Patrick Van Aanholt'tan Marsilya maçı sonrası galibiyet paylaşımı!

UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'yı ağırlayan Galatasaray, rakibini 4-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuxun ardından gruptan çıkmayı garantiledi.

Mücadele sonrası Cimbom'un Hollandalı yıldızı Patrick van Aanholt, sosyal medya hesabından paylaşıma bulundu.

Tecrübeli sol bek, yaptığı paylaşımda, "This is our house (Burası bizim evimiz)" ifadesini kullandı.

