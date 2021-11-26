26 Kasım 2021, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'ın yıldızı Patrick Van Aanholt'tan Marsilya maçı sonrası galibiyet paylaşımı!

Van Aanholt’tan galibiyet paylaşımı!
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 26.11.2021

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Patrick Van Aanholt, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan ve sarı kırmızılıların 4-2 kazandığı Marsilya maçının ardından paylaşımda bulundu.

UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'yı ağırlayan Galatasaray, rakibini 4-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuxun ardından gruptan çıkmayı garantiledi.

Mücadele sonrası Cimbom'un Hollandalı yıldızı Patrick van Aanholt, sosyal medya hesabından paylaşıma bulundu.

Tecrübeli sol bek, yaptığı paylaşımda, "This is our house (Burası bizim evimiz)" ifadesini kullandı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Muslera tribünlere sinirlendi! İşte Marsilya maçında yaşananlar Muslera tribünlere sinirlendi! İşte Marsilya maçında yaşananlar
Cimbom’un zaferi Fransa’da manşetlerde! Cimbom'un zaferi Fransa'da manşetlerde!
Spor yazarlarından maç sonu flaş yorum! G.Saray’ın santrforu... Spor yazarlarından maç sonu flaş yorum! "G.Saray'ın santrforu..."
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör