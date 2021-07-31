Hıncal Uluç Galatasaray'da Fatih Terim'i bombaladı! "Hani neredeler?"
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda 2 maç sonucunda 7-2'lik skorla mağlup olan ve elenen Galatasaray, yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. Sabah Gazetesi yazarı ve A Spor yorumcusu Hıncal Uluç da, yazısında teknik direktör Fatih Terim'e ağır eleştilerde bulundu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
İŞTE TERİM'İN KUSURU!..
Bizimki başta gazeteler, Galatasaray'ın Avrupa kupalarında çıktığı son 37 maçtaki hezimetini rakamlarla veriyor ve adeta ezberletiyorlar. Bu 37 maçtan sadece 4, yazı ile dördünü kazanabilmiş Galatasaray. 2013 ve 14'te, iki yılda 18 puan kazanan Galatasaray, sonraki 7 sezonda ancak 16 puan toplayabilmiş. Sebep!. Sebebi işte yazının içinde gördüğünüz simgesel resimle Albert Einstein açıklıyor..
Böyle koydum ki, başkanlığa gelir gelmez, Terim'in maaşına yüzde 100 zam yapıp sözleşmesini 3 yıl uzatan ve ilk basın toplantısında "Fatih Hocam emreder, biz yaparız" diyen genç ve acemi Başkan Burak Elmas ve 2000'li yıllarda Özhan Canaydın Başkan'la takımın başına döndüğü günden beri, hemen her sezon ayni şeyleri yapıp farklı sonuçlar bekleyen Fatih Terim başta, tüm Galatasaraylılar kessinler, cüzdanlarına koysunlar ve her Galatasaray maçında önce sahaya, sonra ceplerinden çıkarıp bu lafa baksınlar..
Biri çıkıp söylesin bana.. Terim'e kulluğu kabul eden Burak Başkan'dan tüm köşe yazarlarına, biri çıkıp söylesin?. Geçen seneden bu yana Fatih Hocamın kafasında hangi "yeni düşünce" var?. Türk'ten nefret, gençleri harcama, gene bol bol yabancı transferle kadroyu şişirme.. Sahaya çıkan 11'den oynattığı futbola, maçı kenardan yönetimine, "yeni" bir şey gören var mı?. Peki ya yardımcı kadrosu?. Hani uzman yardımcılar Fatih Hocam..
Muslera her ama her maç ayni hataları yaparken sen niye ekranlara "Saç baş yolma" şovu yapıyorsun?. Ayni adam ayni hataları her yıl, her maçta yapıyorsa hata onda mı, sende mi?. Luyindama dökülür, adeta maçı satarken, onu oyunda tutup, mesela Alpaslan Öztürk'ü sokmamak ve Barış, Kerem gibi gençleri kenara alıp harcamak yıllardır kafanda takık "Türk pasaportuna öfke"nin sonucu olmasın sakın?. 18 yaşındakileri çıkarıp 35 yaşındakileri sokarak mı, 3 yıl sonranın (2 yıl 51 hafta kaldı) taraftara gurur veren Galatasaray'ını yaratacaksın?.
Maaşları tıkır tıkır almak için her dediğine "He" diyen teknik kadro mu yardımcı olacak sana?. Şov yapma Fatih Hocam!. Önce, her şeyi bilen bir teknik ekip kur, uzmanlarla.. Kur ki, kendi attığımız taçtan gol yemeyelim.. Kur ki, Muslera kaleden başlayarak Galatasaray için oyun kursun, rakibe durmadan asist yapacağına.. Kur ki, bu takım kornerler başta, duran toplarda bir, tek bir çalışılmış oyun yapsın.. Kur ki, kanat akınları, 1950'lerden, Stanley Matthews'lardan kalma ortalarla sönmesin.
Orta devri bitti hocam.. Artık pas devri var.. "Ya tutarsa" diye topu ezbere sallamak, çok ama çok kıymetli kazanılan ve oralara getirilen topu rakibe bedava vermek oluyor artık, çağdaş futbolda.. Galatasaray bunun farkında mı?. Eloğlunun "teknik yardımcı kadrosu" niye "30 uzman kişi" de, seninki sadece "kafa sallayan" iki kişi, söyler misin Hocam.. O zaman söyler misin Hocam.. "Deli misin ki, ayni şeyleri yapıp farklı sonuçlar bekliyorsun yıllardır?."
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