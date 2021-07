Hıncal Uluç Galatasaray'da Fatih Terim'i bombaladı! "Hani neredeler?"

Muslera her ama her maç ayni hataları yaparken sen niye ekranlara "Saç baş yolma" şovu yapıyorsun?. Ayni adam ayni hataları her yıl, her maçta yapıyorsa hata onda mı, sende mi?. Luyindama dökülür, adeta maçı satarken, onu oyunda tutup, mesela Alpaslan Öztürk'ü sokmamak ve Barış, Kerem gibi gençleri kenara alıp harcamak yıllardır kafanda takık "Türk pasaportuna öfke"nin sonucu olmasın sakın?. 18 yaşındakileri çıkarıp 35 yaşındakileri sokarak mı, 3 yıl sonranın (2 yıl 51 hafta kaldı) taraftara gurur veren Galatasaray'ını yaratacaksın?.