Hıncal Uluç Galatasaray'da Fatih Terim'i bombaladı! "Hani neredeler?"

Orta devri bitti hocam.. Artık pas devri var.. "Ya tutarsa" diye topu ezbere sallamak, çok ama çok kıymetli kazanılan ve oralara getirilen topu rakibe bedava vermek oluyor artık, çağdaş futbolda.. Galatasaray bunun farkında mı?. Eloğlunun "teknik yardımcı kadrosu" niye "30 uzman kişi" de, seninki sadece "kafa sallayan" iki kişi, söyler misin Hocam.. O zaman söyler misin Hocam.. "Deli misin ki, ayni şeyleri yapıp farklı sonuçlar bekliyorsun yıllardır?."

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