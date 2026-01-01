Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'da transferde Ugarte gelişmesi! Görüşmeler...

Galatasaray'da transferde Ugarte gelişmesi! Görüşmeler... Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig devlerinden Galatasaray'da, orta saha transferi için listede bulunan isimlerden bir tanesi Manuel Ugarte. Uruguaylı oyuncunun kadroya eklenmesi ile alakalı transferde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... Galatasaray Haberleri





Ara transfer dönemi için yaklaşık 70 milyon euro bütçe ayıran Galatasaray, bu parayı sezon sonu harcamanın hesaplarını yapıyor. Orta alanda geldiği gibi ilk 11'de forma giyebilecek bir oyuncu arayan sarı-kırmızılılar, yıldız transferine para ayırmak için çözümü satın alma opsiyonlu kiralama formülünde buldu. Atalanta'dan Ederson ve Club Brugge'den Onyedika için kulüplerinin 25 milyon euro'nun üzerinde bonservis istemesiyle yönetim böyle bir karar aldı. Ederson ve Onyedika'dan vazgeçilmedi ancak Ugarte olursa, bu iki isim sezon sonuna bırakılacak.

KARAR SEZON SONUNDA İngiliz devinde 12 maçta toplam 432 dakika süre alan Uruguaylı dinamo, Dünya Kupası'nı düşünerek ayrılmaya sıcak bakıyor. Fotomaç'ın haberine göre, sarı-kırmızılılar önümüzdeki günlerde Manchester United ile masaya oturmaya hazırlanıyor.

Bonservisine 50 milyon euro ödenen 24 yaşındaki Ugarte'nin kulübüyle 3 sene daha sözleşmesi bulunuyor. Kiralama formülü üzerinde duran Galatasaray, sözleşmeye konulacak satın alma maddesinin zorunlu olmasını istemiyor. Bu plan tutarsa, sezon sonu için orta saha transferi daha detaylı bir şekilde masaya yatırılacak.