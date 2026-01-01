Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'da Sacha Boey bombası! 15 milyon euro...

Galatasaray'da Sacha Boey bombası! 15 milyon euro... Süper Lig devlerinden Galatasaray'da gösterdiği performansla sarı-kırmızılı taraftarların beğenisini kazanan Sacha Boey ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Yıldız futbolcudan Galatasaraylıları sevindiren haber geldi. İşte ayrıntılar...





Türkiye'de transfer dönemi cuma günü açılırken Galatasaray, sezon başında olduğu gibi yine alacağı isimlerle ses getirmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar orta saha, savunma ve hücuma toplamda 4 isim almayı planlarken, eski yıldızlarına da rota çevrildi. Gösterdiği üstün performansla Bayern Münih'e 35 milyon euro karşılığında satılan Sacha Boey'in, Almanya macerası sona eriyor. Alman basınına göre Bayern Münih, satış listesine koyduğu Fransız yıldızdan kendisine takım bulmasını istedi.

BONSERVİSİ 15 MİLYON EURO Fotomaç'ta yer alan habere göre, almaya karar verse bile kadroda kendisine artık yer bulamayacağı bildirilen Boey'den artık önündeki seçenekleri değerlendirmesi istendi. Geçen sezon ve haziran ayında da Boey için nabız yoklayan yönetim, Alman ekibini ikna etmiş ama oyuncuda tıkanmıştı. Bu kez Boey'in de geri dönme fikrine sıcak baktığı öğrenildi.

Üstelik Bayern, 15 milyon euro seviyesinde gelen satın alma opsiyonlu kiralama tekliflerini bile kabul etmeye hazırlanıyor. Boey ile anlaşılırsa transfer en kısa sürede bitecek.